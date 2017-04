World of Tanks: Soll noch 30 Jahre lang unterstützt werden

Wenn es nach Wargaming geht, werden nicht nur wir, sondern wohl noch unsere Kinder Spaß am beliebten Panzer-MMO World of Tanks haben. Wie der Head of Global Competitive Gaming von Wargaming, Mohamed Fadl, nun zu Gamespot sagte, soll World of Tanks noch locker 30 Jahre bestehen und unterstützt werden. Dies wolle man durch kontinuierliche Updates bewerkstelligen, die das Spiel immer frisch halten. Obwohl es sich bei dem Panzer-Scharmützel um ein Free2Play-Game handelt, könne es dieses durchaus mit allen anderen Titeln aufnehmen, die dieses Jahr erscheinen.

World of Tanks - gebaut für die Ewigkeit

"Es steht im Wettbewerb mit jedem Spiel, das dieses Jahr erscheint. Das betrifft die Grafik und die Qualität von World of Tanks"; so Fadl. Dem fügte er hinzu, dass WoT für die nächsten 10, 20 oder sogar 30 Jahre populär bleiben wird. Dies sei eine recht einfache Vorhersage. Fadls Aussage deckt sich mit der von Wargaming CEO Viktor Kislyi, der behauptete, dass World of Tanks die Ewigkeit überdauern könne: "Wir erschaffen das Spiel nach dem selben Schema, nach dem Pyramiden erbaut wurden. Für Jahrhunderte oder Jahrtausende."

Auch auf die Pro-Gaming-Szene ging Fadl ein. Diese werde aktuell zwar vom PC dominiert, aber Wargaming glaubt daran, dass Konsolen-Versionen und mobile Ableger von World of Tanks bald die kritische Masse überschreiten und somit sehr populär werden. Auch Wetten gehören beim eSport dazu, meint der Head of Global Competitive Gaming.

Wetten und eSport gehören zusammen

"Du wärst dumm, wenn du behaupten würdest, Wetten seien prinzipiell schlecht", sagte Fadl zum Interviewpartner. "Sie sind ein natürlicher Bestandteil von eSports." Wetten mit Echtgeld könnten jedoch problematisch werden, es sei aber natürlich, dass es im Gaming dazu kommen wird. Wargaming will nur prüfen, inwieweit Wetten in WoT implementiert werden. Eine Möglichkeit sei, dass Spieler ingame mit virtueller Währung wetten können, Wetten mit echtem Geld aber extern stattfinden und durch Wargaming überwacht und kontrolliert werden.

Quelle: Gamespot