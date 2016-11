World of Tanks: PS4 Pro-Update mit höherer Auflösung und HDR veröffentlicht

Passend zur Veröffentlichung der neuen und leistungsstärkeren PlayStation 4 Pro hat das Entwicklerteam von Wargaming ein neues Update für die PlayStation 4-Version von World of Tanks veröffentlicht. Demnach dürfen sich alle Besitzer der neuen Konsole auf eine höhere Auflösung und die Unterstützung von HDR (High Dynamic Range) freuen. Letzteres wird auch für die Standard-Versionen der PlayStation 4 zur Verfügung stehen - sofern man einen HDR-fähigen Fernseher besitzt. Darüber hinaus wurden neue Grafiken und Effekte auf allen Karten hinzugefügt, die das Spielerlebnis auf PlayStation 4 Pro weiter verbessern sollen.

In der Pressemitteilung hat sich TJ Wagner, Executive Producer von World of Tanks auf Konsole, zum neuen Update geäußert: "Wargaming versucht immer an vorderster Front in Sachen neuer Gaming-Technologie zu stehen. Die PS4 Pro ist das perfekte Beispiel dafür, dass wir unsere Spiele auf so vielen Plattformen und für so viele Spieler wie nur möglich anbieten. Wir freuen uns darauf, die PS4 Pro-Version von World of Tanks zur Verfügung zu stellen und sind gespannt, was uns noch so alles in Zukunft in erwartet." Weitere Meldungen und Videos zu World of Tanks findet Ihr auf unserer Themenseite.