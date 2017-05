World of Tanks: Nach Kritik an neuem Panzer - Wargaming geht gegen Youtuber vor

Am 21. Mai hat Wargaming.net den neuen "Chrysler K GF" für World of Tanks vorgestellt. Der schwere US-Panzer der Stufe 8 ist im Premium-Laden ab 34,15 Euro (Standardversion) erhältlich. Die Varianten "Ultimativ" und "Superlativ" bieten zusätzlich zahlreiche Boni, kosten mit 59,99 Euro beziehungsweise satten 99,99 Euro aber auch nochmals erheblich mehr. Für Begeisterung in der World-of-Tanks-Community sorgte der "Chrysler K GF" allerdings nicht gerade, ganz im Gegenteil.

Der "Chrysler K GF" bringe die gesamte Spielbalance von World of Tanks aus dem Gleichgewicht, heißt es in den Kommentaren zum unten zu sehenden Video etwa. Insbesondere die angeblich kaum zu knackende Frontpanzerung, effektiv an einigen Stellen über 300 Millimeter dick, sorgt für harsche Kritik. Der Youtube "SirFoch" hat zum Thema ein Rant-Video produziert, in dem er, garniert mit einigen unflätigen Ausdrücken, die Behauptung aufstellt, mit dem "Chrysler K GF" würde Wargaming.net versuchen, die Community in Bezahl-Accounts zu drängen. Hierzu muss man wissen, dass es sich bei World of Tanks eigentlich um ein Free2Play-Spiel handelt, zumindest grundsätzlich also kostenlos gespielt werden kann.

Eine Reaktion von Wargaming.net auf das Video von "SirFoch" ließ nicht lange auf sich warten. Allerdings stellte sich der World-of-Tanks-Hersteller nicht etwa der Kritik zum "Chrysler K GF", sondern drohte, den Clip aufgrund von Copyright-Verstößen von Youtube entfernen zu lassen. Das übernahm "SirFoch" dann doch lieber selbst, stellte umgehend aber eine neue "Clean"-Variante online. Das kostete ihn seine Mitgliedschaft im World-of-Tanks-Partnerprogramm, das ihm Early-Access-Zugriff auf einige Inhalte gewährte. Man bedauere es, zu "solch extremen Maßnahmen greifen zu müssen", heißt es in einer Stellungnahme von Wargaming.net. Weitere News und Infos zum (vielleicht Not-so-)Free2Play-MMO findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu World of Tanks.

Quelle: Kotaku via DerStandard.at