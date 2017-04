World of Tanks: Frontline-Modus für 60 Spieler jetzt auf den Test-Servern

Wargaming erweitert seine äußerst erfolgreiche Multiplayer-Panzer-Simulation World of Tanks um einen neuen Spielmodus. In Frontline liefern sich bis zu 60 Kommandanten, 30 pro Team, "epische" Gefechte. Ein Team greift an, das andere muss versuchen, sein Territorium zu verteidigen. Die bislang in World of Tanks verfügbaren Maps für diese große Anzahl von Spielern natürlich nicht ausgelegt. Die speziellen Frontline-Karten fallen mit einer Fläche von 9 Quadratkilometern deutlich weitläufiger aus.

Auf den Sandbox- beziehungsweise Test-Servern für World of Tanks kann der Frontline-Modus schon jetzt ausprobiert werden. Für die Integration in den Live-Spielbetrieb gibt es noch keinen Termin. Der Fronline-Modus geht nicht alleine auf das Konto von Wargaming. Unterstützung bei der Entwicklung leistet das in Österreich ansässige Studio Bongfish, bekannt vor allem durch die Snowboarding-Simulation Stoked. Viele weitere News und Infos zum Free2Play-Klassiker findet ihr auf der Themenseite zu World of Tanks.