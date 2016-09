World of Final Fantasy: Neuer Trailer von der Tokyo Game Show 2016

17.09.2016 um 17:15 Uhr Square Enix hat im Rahmen der Tokyo Game Show 2016 einen neuen Trailer zum kommenden World of Final Fantasy veröffentlicht. Darin begegnen die beiden Protagonisten Reynn und Lann verschiedenen Charakteren und Miragen (Monster) aus unterschiedlichen Teilen der Final Fantasy-Reihe. Die Künstlerin Mizuki steuert mit "Innocence" den neuen Titelsong zum Rollenspiel bei. World of Final Fantasy erscheint am 28. Oktober 2016 für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

