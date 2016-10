World of Final Fantasy: Demo des RPGs erscheint in wenigen Tagen

Wollt ihr vor dem Kauf wissen, wie sich das Rollenspiel World of Final Fantasy spielt? Dann könnt ihr euch ab dem 17. Oktober die Demo anschauen, die Square Enix für Playstation 4 und PS Vita veröffentlicht.

In der Demo erlebt ihr Abenteuer mit den beiden Helden Lann und Reynn. Beide können sich von ihrer Murkel-Form in einen Hünen verwandeln und bekommen es mit klassischen Final-Fantasy-Monstern, den sogenannten Miragen, zu tun, die aus vielen Teilen der Geschichte der RPG-Reihe stammen. Außerdem trefft ihr auf bekannte Charaktere vieler Final-Fantasy-Spiele, darunter Cloud, Lightning oder Squall. Schafft ihr es, die Demo erfolgreich zu beenden, dann dürft ihr euch über den Magitek-Mech Typ P zum Kampf im Kolosseum freuen, den ihr in der finalen Version des Rollenspiels einsetzen dürft.

Außerdem wurde das Intro zu World of Final Fantasy veröffentlicht, welches zeigt wie die Helden Reynn und Lann in der Fantasywelt von Grymoire ankommen, dort auf die Helden aus Final Fantasy treffen und mit ihnen den Kampf gegen die Megamiragen aufnehmen.

World of Final Fantasy wird am 28. Oktober für Playstation 4 und Playstation Vita erscheinen.