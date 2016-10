Im Getöse um Mafia 3 ist der Release von World Rally Championship 6 ein wenig untergegangen. Die Rennsimulation aus dem Hause Kylotonn Racing Games ist nämlich ebenfalls just heute für PC, PS4 und Xbox One erschienen. WRC 6 kommt mit allen Lizenzen der gleichnamigen Racingserie daher. Fahrbar sind beispielsweise alle 14 Rennen der aktuellen Saison plus elf vollkommen neue Super Special Stages. Natürlich stehen auch alle originalen Piloten und Autos zur Auswahl.

In WRC 6 könnt ihr euch nicht nur mit der KI messen, sondern im Multiplayer-Modus auch mit menschlichen Gegnern. Auch ein Splitscreen-Modus ist an Bord. Kylotonn verspricht ein im Vergleich zum Vorgänger realistischeres Fahrverhalten. Auch im technischen Bereich soll sich einiges getan haben. Dank neuer Tools soll WRC 6 deutliche bessere Grafik und Sound bieten. Neue Eindrücke aus dem Spiel vermittelt der offizielle Launch-Trailer zu WRC 6, den ihr euch direkt unterhalb ansehen könnt.

Quelle: BigBen Interactive PM