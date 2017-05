Wonder Woman: Neues Video beweist, dass der Humor nicht zu kurz kommt

Während des Starts der neuen Staffel der TV-Serie Gotham wurde ein einminütiges Video zum kommenden Kinofilm Wonder Woman gezeigt.

In diesem Video steht der Humor im Fokus. Denn Superheldin Diana, aka Wonder Woman, versucht, in der modernen Welt der Menschen zurecht zu kommen. Dieser Zusammenprall der Kulturen bringt jede Menge Witz mit sich. Das hatten sich viele Fans der DC-Comicreihe gewünscht, nachdem die Verfilmungen Man of Steel und Batman v Superman: Dawn of Justice doch sehr düster waren. Es scheint so, als würde das Filmstudio langsam die Kurve bekommen.

Wonder Woman kommt am 15. Juni in die Kinos. Diana Prince sehen wir in diesem Jahr sogar noch ein zweites Mal, denn sie wird auch als Wonder Woman im Film Justice League auftauchen, der im November startet.

