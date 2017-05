Wonder Woman: Erste Meinungen fallen sehr positiv aus

Nach Man of Steel und Batman v Superman: Dawn of Justice befindet sich die Filmuniversum der DC-Comics in einer leichten Krise. Die beiden Streifen waren sehr düster und ließen den Humor vermissen, den sich viele von den Comicverfilmungen erhofft hatten.

Die Produzenten und das Filmstudio Warner Bros. haben diese Kritiken erhört und gelobten für die kommenden Filme Besserung. Nun steht der Kinostart von Wonder Woman kurz bevor. Am 15. Juni ist es hierzulande soweit. Filmkritiker und Vertreter der Presse hatten bereits die Möglichkeit, sich den Streifen vorab anzuschauen und die Reaktionen sind sehr positiv ausgefallen.

Der Film sei der Hoffnungsschimmer, den das DC-Universum benötigt habe, heißt es. Der Film sei großartig und der beste der bisherigen DC-Verfilmungen. Schauspielerin Gal Gadot sie phänomenal in ihrer Rolle als Wonder Woman. Der Film würde an die Superman-Verfilmungen mit Christopher Reeve aus den 1970er/1980er-Jahren erinnern. Wonder Woman sei eine Superheldin ohne Zynismus.

Die Kritiker erklären aber auch, dass der Film nicht perfekt ist. Vor allem zu Beginn und am Ende sei die Erzählweise etwas holprig geraten, was dem Gesamterlebnis aber keinen Abbruch tun würde. Ob der Film wirklich so gut ist, erfahren wir dann am 15. Juni.

Quelle: Nerdist