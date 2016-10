Wolfenstein: The New Order: ​Sequel erneut angedeutet

Kommt eine Fortsetzung des Shooters Wolfenstein: The New Order? Brian Bloom gibt weitere Hinweise, dass dem tatsächlich so sein könnte.

Wer ist Brian Bloom? Bloom ist Synchronsprecher und war im Actionspiel Wolfenstein: The New Order als Held B.J. Blazkowicz zu hören. Sollte sich also eine Fortsetzung in Arbeit befinden, dann könnte Brian Bloom davon wissen - sofern er seine Rolle als B.J. Blazkowicz wieder aufnimmt.

Bloom erklärt, dass während der Pressekonferenz von Bethesda auf der E3 in diesem Jahr ein DOS-Bildschirm zu sehen war. Auf diesem konnte man Spiele des Publishers aufgelistet sehen. Dazu gehörten Wolf 3D, New Order, Old Blood und das mysteriöse New Colossus. Bei jedem Spiel war das Releasedatum zu sehen, nur bei New Colossus nicht. Nun könnte es sich dabei um ein komplett neues und eigenständiges Spiel handeln oder um ein weiteres Addon zu Wolfenstein: The New Order. Denkbar wäre aber auch eine Fortsetzung. Brian Bloom teasert weiterhin an: "Vielleicht arbeiten wir gerade in diesem Moment an etwas..."

Der Name New Colossus tauchte bereits am Ende von Wolfenstein: The New Order auf. B.J. Blazkowicz rezitierte aus dem gleichnamigen Sonnet von Emma Lazarus am Ende des Spiels. Es deutet also derzeit vieles auf eine Fortsetzung zum Shooter hin.

Quelle: Gamespot