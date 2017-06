Wolfenstein 2: The New Colossus angeblich im Herbst – Amazon-Leak

Wolfenstein auf der E3 2017: Auf der deutschen Amazon-Webseite sind Produkteinträge zu Wolfenstein 2: The New Colossus aufgetaucht. Details oder Bilder zum Spiel sind dort zwar nicht zu finden, dafür aber ein Release-Termin: Wolfenstein 2 erscheint angeblich am 27. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Bestätigt sind diese Informationen freilich nicht - überraschend käme das allerdings nicht. Bereits während der E3 2016 gab's direkt von Bethesda Hinweise auf ein Wolfenstein-Spiel namens The New Colossus.

Auch der Synchronsprecher von Wolfenstein-Protagonist B.J. Blazkowicz deutete bereits ein neues Wolfenstein an. Und selbst Bethesdas PR-Chef Pete Hines ließ sich bereits dazu hinreißen, zumindest zu bestätigen, dass die Entwickler von Machine Games an einem neuen Spiel arbeiten - und das sei, so Hines, "absolut irre". Dass eine Wolfenstein-Fortsetzung in der Mache ist, gilt entsprechend schon lange Zeit als "offenes Geheimnis". Gewissheit gibt's am Montag. Sollte eine Ankündigung bevorstehen, gibt's die nämlich mit Sicherheit im Livestream zur Bethesda-Pressekonferenz auf der E3 2017.

