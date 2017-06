03:35

Wolfenstein 2: The New Colossus - blutiger Story-Trailer erklärt das Setting

Wolfenstein 2: The New Colossus ​- blutiger Story-Trailer erklärt das Setting

15.06.2017 um 17:51 Uhr In Wolfenstein 2: The New Colossus übernimmt das Regime die Kontrolle in Nordamerika. Die Entwickler von Machine Games erklären hier die Handlung des nächsten Wolfenstein-Shooters und erläutern ihre Ideen - all das unterlegt von Spielszenen mit reichlich Blut. Wolfenstein 2: The News Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Mehr zu Wolfenstein 2: The New Colossus findet ihr auf unserer Themenseite.