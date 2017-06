Wolfenstein 2: The New Colossus am PC auf der E3 gespielt

In Wolfenstein 2: The New Colossus denkt mal wieder keiner an die Gefühle der Nazis! Niemand sorgt sich darum, wie erniedrigend es für die Soldaten des in Deutschland als Regime bezeichneten Faschismus-Apparats sein muss, wenn sie einer nach dem anderen von einem sichtlich gealterten, von Krankheit gezeichneten und im Rollstuhl sitzenden Serienhelden B.J. Blazkowicz mühelos niedergemäht werden.

Der polnisch-amerikansiche Widerstandskämpfer schiebt sich in Wolfenstein 2 im Rahmen der E3-Demo mit einer Hand durch die verwinkelten Gänge eines U-Boots, während er mit der anderen Pranke eine Maschinenpistole hält und Dutzende Bleikugeln in Nazi-Körper pumpt. Gesteuert wurde er dabei von uns: Wir haben Wolfenstein 2: The New Colossus am PC gespielt; die Hands-on-Version umfasste dabei den allerersten Level der neuen Story-Kampagne.

Wolfenstein-Sequel in der E3-Vorschau: Schon wieder Koma

Wolfenstein 2: The New Colossus am PC gespielt - Der Rollstuhl-Shooter (6) Quelle: Bethesda Der The New Order-Nachfolger schließt unmittelbar an die Ereignisse des ersten Wolfensteins von Entwickler Machine Games an: B.J. hat das Ende und den Kampf gegen General Deathshead überlebt, wurde aber schwer verwundet. Sechs Monate später erwacht er aus dem Koma - mit einem langen Bart und vielen inneren Verletzungen. Zeit zum Ausruhen bleibt nicht, denn die Regime-Soldaten greifen unter Führung von Frau Engel das Rebellen-U-Boot an, auf dem B.J. seine Reha verbringt.

Optisch und spielerisch wagt Machine Games mit Wolfenstein 2: The New Colossus keine Experimente. Die Grafik hat sich nur in Details verbessert, das Gameplay ist von Sekunde eins an vertraut. Obwohl B.J. zu Beginn des Spiels im Rollstuhl sitzt, ändert sich nichts an der Steuerung - er ist lediglich etwas schwerfälliger unterwegs und kann keine Leitern hochklettern. Weil beim Ballern Rüstungs- und Gesundheitswerte immer noch in Rekordzeit sinken, wenn euch die Gegner im Visier haben, lohnt es sich, Gebrauch von den Fallen im Level zu machen. Mit Mirkowellen grillt ihr die Nazis in wenigen Sekunden, sie explodieren effektreich - und sehr blutig.

Für Wolfenstein 2: The New Colossus dürfte die USK-Freigabe ab 18 Jahren eine Formalität sein, der Ego-Shooter ist wieder ausgesprochen brutal. Wegen der Nazi-Symbolik erscheint das Spiel in Deutschland und Österreich aber in geschnittener Form, ohne Hakenkreuze, NS-Runen oder englische Sprachausgabe.

The New Colossus Hands-on: Wenig Neues

Sieben Schwierigkeitsgrade gibt es ingesamt, wir spielten auf dem dritten "Bring 'em on". Nach dem einmaligen Durchspielen von Wolfenstein 2: The New Colossus wird eine ultraharte Stufe namens "Mein Leben" in Anspielung auf eine bekannte Adolf-Hitler-Persiflage freigeschaltet. Skill-Herausforderungen im Spiel sollen einen dazu bringen, auch mal zu schleichen, eine bestimmte Menge von Kopfschüssen auszuteilen oder Nahkampfangriffe mit der neuen Axt auszuführen. Wolfenstein 2: The New Colossus vergibt für den erfolgreichen Abschluss dieser Challenges Perks, genau wie man das aus The New Order kennt. Über ein weitergehendes Upgrade-System, durch das B.J. etwa höher springen kann, hüllte Machine Games noch den Mantel des Schweigens, bestätigte aber dessen Existenz.

Wolfenstein 2: The New Colossus am PC gespielt - Der Rollstuhl-Shooter (7) Quelle: Bethesda Echte Neuerungen müssen wir auf der E3 2017 mit der Lupe suchen. Die Demo endet sogar mit einer ähnlichen Szene wie der allererste Level des Vorgängers. Nur dass diesmal eben Frau Engel statt Deathshead die Zügel in der Hand hat und es mit der dicken Sigrun, Frau Engels Tochter, eine interessante neue Figur auf der Seite der Bösen gibt. Andere alte Bekannte aus The New Order kehren zurück: Anya, Caroline, selbst einer der Gefährten Wyatt oder Finch tauchen wieder auf; bei Letzteren wählt ihr vor Spielstart aus, für wessen Rettung ihr euch in Teil 1 entschieden habt.

Wolfenstein 2: The New Colossus am PC gespielt - Der Rollstuhl-Shooter (8) Quelle: Bethesda

Wolfenstein 2 hat aber zumindest kleine Verbesserungen am Gameplay im Gepäck. So ist es in The New Colossus nun möglich, beim Akimbo-Stil mit zwei Waffen beliebige Schießprügel zu mischen, also etwa Schrotflinte und Pistole. Darüber hinaus sammelt B.J. neuerdings am Boden liegende Munition, Rüstungs-Items und Medipacks selbstständig auf, wenn er drüber läuft. Im Spielverlauf erhält B.J., der inzwischen als "Terror-Billy" zu einiger Berühmtheit gelangt ist und in den lustigen Dialogen zwischen Regime-Soldaten erwähnt wird, eine mächtige neue Kampfrüstung, zu sehen im Trailer. Was genau die einem für Fähigkeiten verleiht, darüber schwieg sich Machine Games auf der E3 aber noch aus.

Dafür gab man das Versprechen ab, Wolfenstein 2: The New Colossus würde eine Spur mehr Freiheit in Sachen Leveldesign erhalten. Von Open-World-Spielen abgeguckt scheint die Möglichkeit, mit dem Rebellen-U-Boot unterschiedliche Standorte anzusteuern, um dort Missionen zu erledigen. Zwar ist die Story-Kampagne grundsätzlich linear, allerdings soll so das wilde Herumspringen zu Standorten auf der ganzen Welt nachvollziehbarer wirken - und nebenbei könnt ihr dadurch an bereits besuchte Orte zurückkehren, um noch liegen gelassene Sammelgegenstände zu suchen. Von denen soll es ingesamt mehrere Hundert geben. Es gibt also viel zu tun für Fans der Serie - auch weil Machine Games bereits laut über Wolfenstein 3 nachdenkt.

Wolfenstein 2: The New Colossus gibt's für PC, PS4 und Xbox One. Als Releasetermin hat Bethesda den 27. Oktober 2017 im Visier. Der Publisher bietet bereits jetzt eine Collector's Edition zum Vorbestellen an.