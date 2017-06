In einer Pressemitteilung hat Bethesda bekannt gegeben, dass der kommende Ego-Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus sowohl in Deutschland als auch in Österreich als leicht geschnittene Version verkauft werden wird. Der genaue Wortlaut aus der Meldung: "Auf dringendes Expertenanraten veröffentlichen wir wie gehabt auch in Österreich ebenfalls nur die deutsche Fassung von Wolfenstein®: The New Colossus™".

Wolfenstein 2: The New Colossus Quelle: Bethesda Das bedeutet: Genau wie im Vorgängerspiel Wolfenstein: The New Order und dem Prequel Wolfenstein: The Old Blood sind keine Hakenkreuze oder andere verfassungsfeindliche Symbole zu sehen, obendrein werden weder die Nazis noch das Dritte Reich direkt beim Namen genannt, sondern schlicht als "Regime" bezeichnet. Außerdem wird wahrscheinlich nur die deutsche Tonspur enthalten sein, so wie bei den Vorgängern der Fall war. In unserem Test zu The New Order stellten wir allerdings fest, dass diese Kürzungen keine negativen Auswirkungen auf den Spielspaß hatten: Bethesda und Entwickler Machine Games haben die Anpassungen sehr behutsam und mit großen Aufwand vorgenommen, sodass die Atmosphäre nie darunter leidet. Außerdem wurden gute, zum Teil sogar ausgezeichnete deutsche Sprecher engagiert, die sich ebenso ins Zeug legten wie die englischen Stimmen. Auch die heftige Gewaltdarstellung blieb in der deutschen Version komplett erhalten.

07:22

Wolfenstein 2: The New Colossus: E3 2017 Enthüllungstrailer Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D74349%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1230366%26product%5Fid%3D266354%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]74349[/ctecvideo]

TIPP: Special über Zensur in Spielen



Dem Thema Zensur von NS-Symbolen in Videospielen haben wir ein umfangreiches Special gewidmet, das die Details und Hintergründe beleuchtet. Ihr findet den Artikel "Der Haken mit dem Kreuz" unter diesem Link.

Bereits zu Wolfenstein: The New Order und The Old Blood hatte Bethesda eine umfangreiche Stellungnahme veröffentlicht, in der die Notwendigkeit der Kürzungen begründet wird, außerdem gab es darin Antworten auf offene Fragen zu Import und Aktivierung des Spiels. (Die internationale PC-Versionen von Wolfenstein: The New Order und The Old Blood ließen sich nicht in deutschen Steam-Accounts aktivieren.) Da sich an der Rechtsgrundlage seither nichts geändert hat, ist davon auszugehen, dass die Aussagen auch im Fall von Wolfenstein 2: The New Colossus zutreffend sind. Ihr findet die Stellungnahme zu den früheren Wolfenstein-Titeln hier: http://de.bethblog.com/wolfenstein-the-new-order/

Wolfenstein: The New Order sowie das Prequel The Old Blood und der kommende Nachfolger The New Colossus spielen in einer alternativen Zeitlinie, in der die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen und weite Teile der Welt erobert haben. In den deutschen Versionen der Spiele wurden allzu direkte Bezüge zum Nationalsozialismus entfernt, allerdings betrieben die Entwickler großen Aufwand, um die Atmosphäre und Story nicht zu verwässern.

10:01

Wolfenstein 2, The Evil Within 2, Dishonored DLC - Video-Fazit auf die Bethesda-PK von der E3 Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D74367%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1230366%26product%5Fid%3D266354%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]74367[/ctecvideo]

Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, Xbox One und PS4.