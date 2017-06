Wolfenstein: Ein dritter Teil sei geplant, sagen Entwickler

Die Geschichte der Wolfenstein-Reihe geht mit Wolfenstein: The New Colossus in die zweite Runde. Als wäre die Ankündigung des zweiten Teils nicht schon Grund zur Freude sprachen die Entwickler während eines Livestreams auf der E3 über die Pläne, auch einen dritten Teil für die Reihe zu produzieren (ausgenommen Prequel, Erweiterung The Old Blood). Ob auch der dritte Teil in den Handel kommt, hänge von dem Erfolg des am 25. Oktober erscheinenden Shooters ab.

Während des Livestreams erklärte Creative Director Jens Matthies außerdem, dass das Team es immer auf eine Triologie abgesehen hatte. So könne man die ganze Geschichte des Wolfenstein-Universums erzählen. Darüber hinaus sprachen die Entwickler über einige inhaltliche Themen. Der zweite Wolfenstein-Teil The New Colossus spielt einige Monate nach dem direkten Vorgänger, alle im ersten Teil getroffenen Entscheidungen werden in The New Colossus übergehen. So werdet ihr zum Beispiel euren Begleitcharakter aus dem ersten Teil wiedersehen. Gameplaytechnisch hat sich nicht viel getan - in alter Wolfenstein-Manier ballern wir uns durch fiese Nazis und besuchen dabei Schauplätze in New Orleans, New York, Roswell und anderen Teilen der USA. Allerdings lassen sich die zwei einhändigen Waffen nun problemlos mixen. Nun könnt ihr also gleichzeitig mit Maschinenpistole und Schrotflinte für die Freiheit kämpfen.

Quelle: E3 Coliseum