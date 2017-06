Den neuen Ego-Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus als E3-Überraschung zu betiteln, wäre wohl verfehlt. Schließlich gab es bereits seit fast genau einem Jahr Gerüchte zu einem The New Order-Sequel. Eine angenehme Überraschung stellt aber die Tatsache dar, dass auch Wolfenstein 2 keinen Mehrspielermodus beinhalten wird, sondern ein reiner Singleplayer-Titel bleibt. Das ist in einem Genre, das letztes enorm populäre Online-Ballereien wie Battlefield 1 und Overwatch hervorgebracht hat, definitiv nicht selbstverständlich. Auf der E3 stellte Creative Designer Jens Matthies im Interview mit PC Games klar, dass dies ein großer Verdienst von Publisher Bethesda sei.

"Mit jedem anderen Publisher wäre der kreative und finanzielle Druck ganz anders", so der Mitarbeiter von Entwickler Machine Games. "Unser Team ist dann am besten, wenn es sich auf eine Sache konzentrieren kann, die wir besonders gut machen." Damit meint Matthies den Einzelspielermodus von Wolfenstein: The New Order. "Wenn wir [bei Wolfenstein 2, Anm. d. Red.] auch noch einen Mehrspielermodus hinzufügen würden, dann würde das beide Aspekte des Spiels verschlechtern. Wir wollen das bestmögliche Ergebnis abliefern. Das können wir aber nur tun, weil wir mit Bethesda zusammenarbeiten."



Wolfenstein 2: The New Colossus wurde auf Bethesdas E3-Pressekonferenz angekündigt. Unser Messe-Fazit: Der erste Level des Ego-Shooters spielt sich angenehm vertraut, allerdings sind in Deutschland auch wieder die üblichen Kürzungen der Nazi-Symbolik mit von der Partie. Diesmal erscheint sogar die österreichische Version nicht uncut. Wolfenstein 2: The New Colossus kommt für PC, PS4 und Xbox One, Release ist am 27. Oktober 2017.