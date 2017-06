Wolfenstein 2: The New Colossus soll kleine Schritte Richtung Open-World-Design machen - denn der Ego-Shooter lässt euch in bereits besuchte Levels zurückkehren, wo sich anlässlich optionaler Nebenmissionen das ganze Setting der Map ändert. Einem Interview zwischen PC Games und Entwickler Machine Games zufolge besucht Wolfenstein-Held B.J. Blazkowicz in Teil 2 mit dem Untertitel The New Colossus etwa die US-Stadt Roswell, den Schauplatz der angeblichen UFO-Landung 1947. Dort findet während der Story-Kampagne des Wolfenstein-Sequels eine große Parade für das inzwischen in den USA herrschenden Nazi-Regime statt - bei Tag. B.J. verkleidet sich als Feuerwehrmann und schiebt sich unerkannnt durch die Massen.

Wolfenstein 2-Level ändern sich bei Rückkehr an bekannte Orte für Nebenquests (2) Quelle: Bethesda Doch im weiteren Spielverlauf könnt ihr euch entscheiden, nach Roswell zurückzukehren, etwa um beim ersten Mal liegen gelassenen Sammelgegenstände (davon gibt es über 300 im Spiel) einzusammeln oder um Bonusaufträge zu erfüllen. Dann jedoch ändert sich das Szenario: Dieses Mal seid ihr bei Nacht in Roswell unterwegs, wo Suchscheinwerfer und Nazi-Patrouillen einen zum vorsichtigen Vorgehen wie in einem Schleichspiel ermuntern.





Die Reise zu bereits besuchten Orten unternehmt ihr in Wolfenstein 2: The New Colossus mit dem U-Boot Evas Hammer, das im ersten Level von Nazi-Schergen der irren Frau Engel angegriffen wird. Als Belohnung für besonders gewissenhaftes Erkunden der Missionsgebiete winken laut Machine Games unter anderem Waffen-Upgrades.

Dank Bethesda liegt wie im Vorgänger der Fokus auf dem Singleplayer-Modus, wenn es um Wolfenstein 2: The New Colossus geht. Der Release des Ego-Shooters ist für den 27. Oktober 2017 vorgesehen.