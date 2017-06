Wolfenstein 2: The New Colossus - Neue Version des E3-Trailer veröffentlicht

Von Bethesda Softworks gibt es heute eine neue, deutlich kürzere Fassung des Ankündigungstrailers zu Wolfenstein 2: The New Colossus, der vor wenigen Tagen auf der E3 2017 in Los Angeles Premiere feierte. Verfassungsfeindliche Symbole wie zum Beispiel Hakenkreuze, SS-Runen oder Adolf-Hitler-Portraits werdet ihr in dem Clip vergebens suchen, da wir euch hier selbstredend lediglich die speziell für den deutschen Markt angepasste Version des Clips zeigen können.

Die Enthüllung von Wolfenstein 2: The New Colossus auf der E3 2017 war keine sehr große Überraschung mehr. Bereits vor einem Jahr auf derselben Veranstaltungen machte Bethesda Andeutungen bezüglich eines Nachfolgers zum rein auf Singleplayer-Spielspaß angelegten Ego-Shooter-Sequel. Wolfenstein 2: The New Colossus spielt im Jahre 1961. Die USA sind inzwischen vollständig von den Nazis beziehungsweise dem Regime besetzt worden. Was Protagonist B.J. Blazkowicz und damit der Spieler zu tun hat, dürfte damit auf der Hand liegen. Für weitere Einzelheiten, lest euch unsere umfangreiche E3-Vorschau zu Wolfenstein 2: The New Colossus durch!