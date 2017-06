Protagonist der Wolfenstein-Reihe B.J. Blazkowicz hat schon viel mitgemacht: auf ihn wurde geschossen, er wurde erstochen, zerquetscht und am Ende von Wolfenstein: The New Order wurde er sogar in die Luft gesprengt. Wie ist das möglich? Polygon hat sich die Trailer noch einmal ein wenig genauer angeschaut und möglicherweise die Lösung dafür gefunden, warum B.J. weiterhin munter gegen das Regime Kämpfen kann.



Es folgen mögliche Spoiler für Wolfenstein 2: The New Colossus. Wenn ihr ganz unvoreingenommen spielen wollt, solltet ihr nicht weiterlesen.

Im ersten Trailer von Wolfenstein 2: The New Colossus können wir sehen, dass Blazkowicz unfähig ist, seine Beine zu bewegen und dementsprechend auf Hilfsmittel angewiesen ist. Also macht er sich im Rollstuhl auf den Weg und ballert sich währenddessen durch die Nazi-Horden. Kurz darauf sehen wir, wie er den Rollstuhl gegen das Da'at Yichud-Exoskelett austauscht. Dieses trug vorher Caroline Becker, eine Freundin von B.J. - der Anzug ermöglichte ihr, wieder zu laufen. Später im Trailer fehlt B.J. der Exo-Anzug - trotzdem kann er sich normal bewegen und ohne jegliche Einschränkungen bewegen. Der Ring um Blezkowicz' Hals könnte auf eine Transplantation hindeuten Quelle: Bethesda

Anstatt des Anzugs hat B.J. nun ein neues Hals-Accessoire. Einen ähnlichen Ring um den Hals trug schon eine Katze mit einem Affenkörper (oder ein Affe mit einem Katzenkopf, ganz wie man es nimmt) am Anfang des Trailers. Könnte es bei Blazkowicz ähnlich sein? Möglicherweise war er die Einschränkungen des Exo-Anzugs leid und hat seinen Kopf einfach auf einen neuen Körper transplantieren lassen. Für uns klingt das ziemlich befremdlich, im Wolfenstein-Universum sind totale Kopftransplantationen jedoch nichts Besonderes. Auch wenn die Theorie noch nicht bestätigt wurde - möglicherweise hat B.J. Blazkowicz seinen alten Körper hinter sich gelassen.

Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint im Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Polygon