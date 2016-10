Die Nutzung einer Spielkonsole mit speziellen Trainigsprogrammen kann für Patienten mit Rheumaerkrankungen hilfreich sein. Das geht aus einer neuen Studie der Charité Berlin hervor, die erforscht wurde. Die Wissenschaftler verglichen die Erfahrung mit herkömmlichem Training, das Zuhause absolviert wird. Das Training mit einer Konsole würde aber mehr Spielspaß bringen, so die Studien. Im Vergleich mit "herkömmlichen heimbasierten, physiotherapeutischen Übungen" konnten demnach "gleiche Effekte" festgestellt werden, wobei auf "diese Weise mehr Spaß in das Be­handlungskonzept gebracht werden kann, was die Therapietreue und somit die Wirk­sam­keit erhöht", gab Studienkoordinator Jan Zernicke an.

Durchgeführt wurde die Pilotstudie mit insgesamt 30 Patienten. Die eine Hälfte - bei niedriger Krankheitsaktivität mit Basismedikation - absolvierte ein eigenständiges Training mit üblichen Trainingsmethoden für Zuhause. Die andere Hälfte folgte den Anweisungen eines Trainigsprogramms aus einer Spielkonsole. Nach 12 Wochen tauschten die beiden Gruppen ihre Aktivitäten. "Beide Gruppen wiesen nach dem Therapiezeitraum die gleichen Verbesserungen in den physiologischen Funktionstests aus. Die Gesamtmuskelkraft stieg um etwa zwölf Prozent an und die Gehleistung erhöhte sich um durchschnittlich fünf Prozent", heißt es. Der Vorteil der zeitlichen Flexibilität und der Unterhaltung gleiche den Nachteil der vermutlich nicht optimalen Bewegungsführung aus.



