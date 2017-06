WipEout Omega Collection im Test: Ganz schön alt, ganz schön scharf

Zeit ist bekanntlich Geld, und damit eilige Serienprofis sofort Bescheid wissen, ob eine Investition in die Wipeout Omega Collection lohnt, kommen hier die harten Fakten. Die Omega Collection von Wipeout umfasst, wie vom Namen bereits angedeutet, mehrere Spiele der rasanten Racing-Serie. Dazu gehört der letzte Teil Wipeout 2048, erschienen für die PS Vita, sowie Wipeout HD Fury von der PS3, das wiederum auf den beiden Spielen Wipeout Pure und Wipeout Pulse basiert - und die erschienen noch auf der PSP!

Die neuen Inhalte beschränken sich auf das Racing-Team Tigron. Solltet ihr also Profis im Antigravitationsrennsport sein, spricht rein inhaltlich nichts für den erneuten Griff zum Portemonnaie. Ein nicht zu unterschätzendes Argument für die Collection jedoch ist die Möglichkeit, Wipeout auf der PS4, mit 60 Frames und HD-Auflösung (unterstützt wird auf der PS4 Pro und mit entsprechendem Bildschirm auch 4K und HDR) zu genießen. Rein technisch kann man der Umsetzung nichts vorwerfen: Das Renngeschehen ist wunderbar flüssig, dank der scharfen Optik erkennt man selbst kleine Details an den Gleitern und Rennstrecken. Ob die HD-Kur Grund genug für Veteranen ist, hart verdientes Geld in drei alte Spiele zu stecken? Eine rein persönliche Frage. Solltet ihr Neulinge im Highspeed-Rennsport sein, dann werden die folgenden Zeilen bei der Entscheidungsfindung helfen. Wer Wert legt auf Video-Eindrücke, ist mit unserem Wipeout Omega Collection Let's Play gut beraten.

Eile mit Weile

Zunächst geht es gar nicht so rasant zu wie manch einer es vielleicht befürchtet, Wipeout Omega Collection führt euch langsam an das Spielprinzip heran, jeder startet in der niedrigsten Geschwindigkeitsklasse. Ihr habt also genug Zeit, euch mit den Feinheiten vertraut zu machen. In allen drei Titeln, zwischen denen per Auswahlmenü gewechselt wird, meistert ihr im Karrieremodus diverse Herausforderungen: Absolviert eine Runde unter einer gewissen Zeit, räumt alle Minen, werdet Erster in einem Rennen mit sieben KI-Mitstreitern, und so weiter und so fort.

Ähnlich wie Mario Kart oder F-Zero beschränkt sich Wipeout nicht auf ein schnödes Dasein als Rennspiel, sondern sorgt mit aufsammelbaren Waffen wie Raketen, Minen und Hilfsmitteln wie Schilden und Autopiloten für Abwechslung und Action auf der Strecke. Hier kommen zudem die Eigenschaften der zahlreichen unterschiedlichen Schiffsmodelle ins Spiel; die Flitzer der imaginären Sponsoren Feisar, Harimau und wie sie alle heißen, verfügen über unterschiedliche Beschleunigungs- und Abwehrwerte. Bei Fortschreiten durch die Kampagnen schaltet ihr neue Strecken und neue Gleiter frei, bis ihr schließlich Champion seid. Auch dann noch warten Bestzeiten darauf, unterboten zu werden, Leistungen verbessert zu werden, ehrgeizigen Fahrern bietet die Wipeout Omega Collection jede Menge knifflige Aufgaben.

Schneller, immer schneller: In diesem Modus fahrt ihr auf einer Strecke im Kreis, eure Geschwindigkeit erhöht sich dabei stetig. Bremsen könnt ihr nicht - wie lange überlebt ihr? Quelle: PC Games

Mit Stützrädern

Wer schon bei den ersten Runden Probleme mit der Handhabung der potenten Gleiter hat, freut sich über den neuen Spurhalteassissenten, den man in den Optionen zuschaltet. Dann stellen auch knifflige Stellen kein Problem mehr dar, befriedigender ist aber natürlich, in Eigenleistung mit wohldosierten Luftbremsungen (entspricht etwa der Handbremse bei bodengebundenen Rennspielen) und Fingerspitzengefühl die Pole Position zu erobern. Ebenfalls willkommen ist die Möglichkeit, Motion Blur zu deaktivieren, das garantiert glasklare Sicht auch bei 1000 km/h Geschwindigkeit. Mit einer Fotofunktion haltet ihr die magischen Momente eurer Karriere fest. Stilvoll wie eh und je fällt die Präsentation der drei Rennspiele aus. Das Design von Menüs, Strecken und Flitzern ist sauber, dynamisch und futuristisch, man merkt, dass bei der Gestaltung der Rennspiele seit jeher eine gewisse Club-Ästhetik eine wichtige Rolle spielt.

Dazu passt die gewohnt fantastische Musikauswahl mit treibenden Techno-, Trance- und Electro-Beats unter anderem von The Prodigy, The Chemical Bros., Boys Noize und Swedish House Mafia. In den Mehrspielermodi offline im Splitscreen (für zwei Teilnehmer) und online (bis zu acht Fahrer) messt ihr eure Fähigkeiten mit Piloten aus aller Welt. Das Erstellen von Rennen gestaltet sich mitunter als umständlich, da Wechseln zwischen den Spielen erforderlich ist: es gibt keinen übergreifenden Mehrspielerpart mit allen Strecken und Gleitern.

Rennställe: Feisar ist ein alteingesessenes Racing-Team in der Welt von Wipeout. Mit Tigron kehrt ein Sponsor von früher zurück. Quelle: PC Games Die Wipeout Omega Collection ist, ganz für sich alleine und ohne Kontext betrachtet, ein tolles Paket mit großem Unterhaltungswert, schöner Optik, stilvoller Präsentation und guter Steuerung. Dem treuen Fan wird allerdings wenig abseits von technischen Verbesserungen geboten, weshalb dieser sich einzig und alleine die Frage stellen muss, ob der Komfort von 60 Frames, HD-Auflösung und der Gruppierung der letzten Titel in einem Bundle die Investition rechtfertigt.





WipEout Omega Collection (PS4) Spielspaß 85 %

Pro & Contra Drei Spiele enthalten; großer Umfang Minimalistisch-stilvolle Präsentation Erstklassige Musikauswahl Großer Fuhrpark Futuristische, spannende Strecken Unterschiedliche Spielmodi sorgen für Abwechslung Läuft jederzeit schön flüssig Mit Spurhalteassistent für Neulinge Knackscharfe Auflösung; 4K und HDR-Unterstützung Tolle Steuerung Fast keine neuen Inhalte Match-Erstellung manchmal umständlich Bildschirmeinblendungen anfangs verwirrend Tracklist könnte umfangreicher sein Weitere Pros & Cons ...

Fazit Ein edles Paket mit drei hervorragenden Rennspielen, deren Inhalt Fans jedoch durchweg bekannt ist.