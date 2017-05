WipEout Omega Collection ​erscheint mit spezieller PSOne-Hülle

Mit WipEout Omega Collection kehrt in Kürze einer der beliebtesten Rennspiel-Klassiker zurück auf die Bildschirme. Echtes Retro-Feeling dürfte nicht nur bei den SciFi-Rennen aufkommen, sondern auch bei der Verpackung. Wie unter anderem die Webseite IGN.com berichtet, liefern manche Händler die Omega Collection in einer stilvollen PSOne-Verpackung aus. Das Design der Hülle erinnert dabei stark an das erste WipEout-Cover aus dem Jahr 1995. Die PlayStation-1-Verpackung für die PS4-Version kommt mit originalem PlayStation-Logo und aufgedruckten Abnutzungserscheinungen - siehe Galerie.

Nach Angaben von IGN lässt sich die Bonushülle bislang offenbar lediglich im Rahmen einer Vorbestellung des Spiels in Großbritannien ergattern. Zu den ausgewählten Händlern zählt ShopTo. Noch ist unklar, ob sich WipEout Omega Collection auch in anderen Ländern mit der Retro-Box bestellen lässt - oder ob tatsächlich jedes Spiel mit dem zusätzlichen Cover ausgeliefert wird. Amazon-Deutschland listet den SciFi-Racer bisher lediglich im Standard-PS4-Design. Unsere Themenseite zu WipEout Omega Collection hält euch auf dem Laufenden. Übrigens: Square Enix hatte anlässlich des 20. Jubiläums von Tomb Raider ebenfalls eine spezielle PS1-Hülle gebastelt - für Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration auf PlayStation 4.

Für die Omega Collection verspricht Sony eine aufgewertete Grafik bei Schiffen und Strecken - auf PS4 Pro rendert WipEout in einer dynamischen 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde. Auf dem Standard-Modell der PlayStation 4 läuft das Rennspiel in 1080p. Neben den aufpolierten Schiffen und Strecken verspricht Sony auch einen überarbeiteten Soundtrack. Zusätzlich enthält die WipEout Omega Collection 28 lizenzierte Musiktitel von bekannten Interpreten, darunter Swedish House Mafia, Chemical Brothers und The Prodigy. Der Release erfolgt am 7. Juni.

Quelle: IGN