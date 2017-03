WipEout Omega Collection: Release-Termin steht - Nostalgie auf PS4

WipEout kehrt auf die Bildschirme zurück. Sony kündigt die Omega Collection mit allen Schiffen und Strecken aus den Sci-Fi-Rennspielen WipEout HD, Fury und 2048 für PlayStation 4 an. Der Release-Termin steht schon fest: Der Sci-Fi-Racer erscheint am 7. Juni. Für die Omega Collection verspricht Sony eine überarbeitete Grafik bei Schiffen und Strecken - auf PS4 Pro rendert WipEout in einer dynamischen 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde. Auf dem Standard-Modell der PlayStation 4 läuft das Rennspiel in 1080p.

Neben den aufpolierten Schiffen und Strecken verspricht Sony auch einen überarbeiteten Soundtrack. Zusätzlich enthält die WipEout Omega Collection 28 lizenzierte Musiktitel von bekannten Interpreten, darunter Swedish House Mafia, Chemical Brothers, The Prodigy und Dillon Francis sowie Deadmau5-Remixe von Titeln von James Talk, Burufunk & Carbon Community. In der Omega Collection düst ihr in einem Karrieremodus an die Spitze der Rangliste. Alternativ passt ihr eure eigenen Rennen im Rennbox-Modus für andere WipEout-Fans an.

"Und wenn ihr WipEout-Neuling seid, wo seid ihr bis jetzt gewesen? Schließt euch der Antigravitationsliga an - in der originalen und absolut besten AG-Rennserie", schreibt Sony in einem aktuellen Eintrag im PlayStation-Blog. Einen umfassenden Mehrspieler-Part hat die WipEout Omega Collection ebenfalls mit an Bord. Mit dabei sind ein lokaler Splitscreen-Modus und ein Online-Part für bis zu acht Spieler. "Tretet in Turnieren, Einzelrennen, Zeitrennen oder im berühmten Zonen-Modus an", kommentiert Sony. Wer sich für eine Vorbestellung im PlayStation Store entscheidet, erhält als Dreingabe ein dynamisches Design dazu. Der Preis liegt bei 34,99 Euro.