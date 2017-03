Windows 10: Creators Update kommt vermutlich am 11 .April

Für Windows 10 wird schon bald ein Update veröffentlicht werden, welches einen so großen Umfang hat, dass es einen eigenen Namen erhalten hat. Die Rede ist vom so genannten Creators Update. Im Gegensatz zu den üblichen Updates, die lediglich kleinere Fehler beheben und Details optimieren, wird es im Creators Update einige Neuerungen bezüglich der Optik, Benutzeroberfläche und Bedienoptionen geben, und für Spieler besonders interessant: es wird ein Game Mode eingeführt. In diesem Modus können Spiele, die vom jeweiligen Entwickler auf den Game Mode abgestimmt wurden, mehr Ressourcen für sich selber beanspruchen als vorher. Nur die grundlegenden Funktionen von Windows bleiben unangetastet, das meiste kann aber weit in den Hintergrund gerückt werden.

Beim Microsoft Insider Programm kann man das Creators Update vorab testen. Quelle: Microsoft Insider Durch diese neue Ressourcenverteilung ergibt sie die Chance, in einigen Spielen ein wenig an Leistung zu gewinnen. Ob der Game Mode später echte Vorteile bringt, kann man allerdings heute noch nicht absehen. Das Creators Update konnte in den letzten Wochen schon über das Microsoft Insider-Programm, für das sich jeder User hier anmelden kann, getestet werden. Während der Testphase stellte Microsoft stets aktuellere Versionen zur Verfügung. Dass das Update im Grunde genommen nun schon so gut wie fertig ist merkt man daran, dass inzwischen nur noch kleine Optimierungen für die Insiderversion zur Verfügung gestellt werden. Microsoft hat zwar noch kein offizielles Datum für das Creators Update genannt, aber viele Quellen gehen davon aus, dass der 11. April das Releasedatum sein wird, wie wir auch schon vorher berichteten. Dies wäre der zweite Dienstag des Monats, der bei Windows seit vielen Jahren traditionell für Updates und Patches dient.