Windows 10: Windows Store - Features, Tipps und Tricks

20.11.2016 um 19:15 Uhr Gears of War4, Recore und Quantum Break - im Windows Store finden sich neben tausenden Apps auch immer mehr Top-Titel! Warum sich Microsoft-User den Store an sich genauer anschauen sollten und was zu tun ist, wenn sich die Anwendung zum Beispiel mal nicht ausführen lässt, verraten wir euch in diesem Video. Daneben erfahrt ihr, wie ihr die Sprache von Windows-10-Spielen umstellen und euch Forza Motorsport 6 Apex völlig kostenlos herunterladen könnt.

Mehr zu Windows 10 findet ihr auf unserer Themenseite.