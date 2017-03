Windows 10: Creators Update bringt neue Privatsphäre- und Update-Einstellungen mit sich

Microsofts Betriebssystem Windows 10 hat keinen besonders guten Ruf, was die Privatsphäre der Nutzer angeht. Wenige Einstellungsmöglichkeiten und ständige Datenübertragungen an Microsoft machen die User misstrauisch.

Hier hat Microsoft also einige Arbeit vor sich, um das Vertrauen der Kunden zurück zu gewinnen. Das Creators Update soll dabei helfen. Das nächste große Update für Windows 10 wird nämlich viele neue Einstellungsmöglichkeiten mit sich bringen, was die Privatsphäre-Optionen der Nutzer angeht. So ist es beispielsweise möglich, die Diagnose des Systems abzuschalten, über welche Microsoft Daten sammelt. Außerdem kann Werbung abgeschaltet werden und die Nutzer müssen ihren Standort nicht mehr preisgeben.

Auch, was das Aufspielen neuer Updates für das Betriebssystem angeht, wird es einige Änderungen geben. So ist es möglich, ein Datum für die Installation eines Updates zu bestimmen oder der User wählt die "Snooze"-Option aus, um die Aufforderung des Systems, den Patch auszuführen, um drei Tage zu verschieben. Teilnehmer am Windows-Insider-Programm können das Creators Update und auch die Privatsphäre-Optionen derzeit testen. Der offizielle Release des großen Patchs ist für den April geplant.

Quelle: PCGamer