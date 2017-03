Windows 10: Release des Creators Updates ab dem 11.April

Was schon seit einiger Zeit vermutet wurde (auch wir berichteten unter anderem hier) hat Microsoft nun auch offiziell bestätigt: das große Update für Windows 10, auch Creators Update genannt, wird ab dem 11. April für Windows 10-Nutzer zum Download bereitstehen. Der 11. April ist der zweite Dienstag des Monats April - traditionell ist seit vielen Jahren stets der zweite Dienstag eines Monats der Stichtag für diejenigen Updates, die keine Sicherheitsrelevanz besitzen und daher nicht so schnell wie möglich angeboten werden müssen. Das Creators Update ist das dritte Update für Windows 10, welches man vom Umfang her als besonders großes Update einstufen kann. Es wird daher auch nicht für jeden Nutzer zeitgleich bereitgestellt, sondern nach und nach an den Mann gebracht. Ein Vorab-Download, in dem das Update bereits eingebaut gewesen sein soll, wurde inzwischen allerdings wieder zurückgezogen, wie auch unsere Kollegen der PCGamesHardware berichten.

Kleiner Ausblick auf das Creators Update im Insiderprogramm Quelle: Microsoft Insider Das Creators Update bietet einige Neuheiten, die die Bedienung erleichtern sollen und auch optische Änderungen einbringen beziehungsweise ermöglichen. Für viele Nutzer interessant ist auch die Möglichkeit, Updates besser zu planen. Für Spieler besonders im Fokus liegt wiederum der neue Game-Mode, in dem sich Spiele mehr Ressourcen reservieren können als zuvor, um somit gegebenenfalls mehr Leistung zu ermöglichen. Die Nutzung des Game-Mode muss allerdings vom jeweiligen Spiel auch unterstürzt werden, so dass in der Regel ein Patch nötig sein wird. Weitere Details, auch zu anderen Neuheiten, die das Creators Update bieten wird, findet ihr ebenfalls im bereits verlinkten Artikel zu der Meldung von Microsoft. Für das Insiderprogramm, über das sich das Creators Update auch schon im Vorfeld testen ließ, kann sich übrigens jeder Windows-Nutzer hier anmelden.