Ein Leak in der vergangenen Woche hat verraten, dass Microsoft mit dem kommenden Creators Update im Frühjahr 2017 einen "Game Mode" in Windows 10 integrieren möchte, der die Leistung von Spielen auf dem PC und der Xbox One verbessern soll. Wie nun aus einem exklusiven Bericht der Internetseite Windows Central hervorgeht, haben Entwickler für Microsofts kommende Xbox Scorpio bereits Zugriff auf die neue Funktion des Betriebssystems. 95 Prozent des Codes laufen demnach schon auf Scorpio - für den Rest haben die Entwickler bis zum Launch Ende 2017 noch etwas Zeit.

Microsoft möchte mit dem Game Mode so viele Titel wie möglich für Windows 10-Systeme spielbar machen. Dabei sollen die Spiele den Standard erreichen, der durch Xbox One oder Project Scorpio gesetzt wird. Bei diesen Standards handelt es sich um eine Auflösung von 900p bis 1080p für Xbox One sowie 4K mit 60 Bildern pro Sekunde für Xbox Scorpio. Entsprechende Dev Kits sind bereits seit Sommer 2016 mit dem neuen Game Mode ausgestattet. Bislang werden Verbesserungen allerdings nur für Spiele versprochen, die auch von den verschiedenen Microsoft Studios entwickelt werden. Third-Party-Spiele haben keine Vorteile, wenn sie nicht für den Windows Store erscheinen. Weitere Meldungen zu Windows 10 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Windows Central