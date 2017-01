Windows 10: Game Mode noch diese Woche für Insider

Microsoft rollt in dieser Woche eine neue Vorabversion des sogenannten Creators Update für Windows 10 an Windows Insider aus. Bestandteil ist auch der neue Game Mode. Den gibt es naheliegenderweise nur auf PC. Die inzwischen auch mit Windows 10 laufende Xbox One ist ohnehin in erster Linie auf Gaming ausgelegt. Der Game Mode fügt dem Einstellungsmenü den Punkt "Gaming" hinzu, kenntlich gemacht durch das grüne Xbox-Logo.

Die Verwendung des Game Mode soll für einen bessere Performance von PC-Spielen unter Windows 10 sorgen. Unterstützt wird, entgegen zunächst anders lautenden Gerüchten, nicht nur Microsofts eigene Programmierschnittstelle UWP, sondern auch Win32. Zumindest in der Theorie sollte also beinahe jeder Titel vom Game Mode profitieren. Ebenfalls Bestandteil der kommenden Insider-Version ist der Streaming-Service Beam (PC, Xbox One), der es deutlich einfacher machen soll, Game-Inhalte live mit anderen zu teilen. Auch die Interaktion mit Zuschauern soll durch Beam deutlich leichter fallen.

Quelle: MajorNelsonBlog