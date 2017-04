Mit dem Creators Update, das ab dem 11. April an die Nutzer von Windows 10 verteilt werden wird, wird es auch eine angepasste Privacy Policy, also neue Datenschutzbestimmungen geben. Das Update nimmt Microsoft zum Anlass, mehr Details und verständlichere, transparentere Erklärungen zu den Datenschutzbestimmungen zu nennen beziehungsweise in das Update einzubauen, so dass die User in den Datenschutzoptionen mehr Details zu den Bestimmungen nachlesen können. Dies verkündete Microsoft im offiziellen Windows-Blog. Als Beispiel wird unter anderem ein Punkt in den Datenschutz-Optionen genannt, der nach dem Update klarer formuliert wird. Dabei geht es um die Verwendung von Apps. Ist dieser Punkt aktiviert, können die Apps über eine dem Nutzer zugeordnete Identifikationsnummer eine Art Verlauf speichern, mit dessen Hilfe man vermeintlich zum Nutzer passendere, personalisierte Werbeeinblendungen generieren kann.

Windows 10: die hier sichtbaren aktuellen Datenschutzoptionen sollten transparenter werden Quelle: Screenshot Antonio Funes Im Prinzip ist dies also das Gleiche, was viele Internetseiten über Cookies seit vielen Jahren ebenfalls tun. Schaltet man die Funktion unter Windows aus, wird die Anzahl an Werbung nicht kleiner, erfolgt aber eher zufällig und nicht mehr auf Basis von ausgewerteten Nutzerdaten. In dem Blogeintrag von Microsoft werden drei Hauptpunkte genannt: das Verbessern der Informationen zum Datenschutz innerhalb von Windows, ein Update der Datenschutzbestimmungen, die mehr und transparentere Informationen zur Verfügung stellen sollen, sowie mehr veröffentlichte Informationen über die Daten, die Microsoft sammelt. Eine Möglichkeit, überhaupt keine Daten mit Microsoft zu teilen, wird es allerdings nicht geben. Dies wird unter anderem damit begründet, dass für das Finden von Fehlern und Sicherheitslücken auf Nutzerdaten nicht verzichtet werden kann.