Wild West Online: Welt des Online-Western größer als GTA 5

Das Western-Onlinespiel Wild West Online hat die Herzen vieler Spieler erobert. Das interessante Szenario und das Herzblut, welches die Entwickler allem Anschein nach in ihr Projekt stecken, haben für sehr viel positives Feedback gesorgt. So positiv, dass sogar die geplante Kickstarter-Kampagne abgesagt wurde, weil die Investoren mehr Geld bereitstellen.

Nun haben die Entwickler einige neue Details zum Titel bekannt gegeben. Darunter zur Größe der Spielwelt. Diese soll schon zum Release ein wenig größer sein als die Welt von GTA 5. Diese dürfte so um die 80 Quadratkilometer groß sein. Ist die Welt von Wild West Online größer, dann könnten wir in Regionen von The Witcher 3: Wild Hunt vorstoßen. Das ist aber reine Spekulation. Eine genaue Größe der Spielwelt haben die Entwickler von Wild West Online bisher noch nicht genannt. Dafür erklärten sie bereits, dass sie planen, diese Welt nach Release des Spiels immer wieder zu vergrößern.

Außerdem gibt es Informationen zum Zeitraum, in dem das Spiel angesiedelt ist. Es spielt Ende des 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Allerdings wollen die Entwickler keine historischen Ereignisse aus dieser Zeit behandeln. Zudem ist das Spiel nicht historisch korrekt, was sich beispielsweise durch experimentelle Waffen zeigt, die es so damals nie gab. Kleidung könnt ihr aus verschiedenen Einzelstücken zusammenstellen, die aber alle eine Stats haben. Waffen und andere nutzbare Gegenstände dagegen schon. Ihr werdet auch eine eigene Farm oder ein Haus besitzen und nach euren Vorstellungen einrichten dürfen.

Die Entwickler planen derzeit, zwei Arten von Servern anzubieten: Reine PvP-Server und Server, auf denen es auch PvE-Aktivitäten gibt. Zudem ist es Spielern erlaubt, ihre eigenen Rollenspiel-Server aufzusetzen. Es wird zunächst Server in den USA und Europa geben. Wo man spielt, bleibt jedem selbst überlassen.

Erscheinen soll Wild West Online noch Ende dieses Jahres für PC.

Quelle: MassivelyOP