Wii U: Produktion soll offenbar in dieser Woche eingestellt werden

Wie es aussieht wird Nintendo am kommenden Freitag, den 04. November 2016 die Produktion der Wii U offiziell einstellen. Dies bestätigten mehrere Quellen gegenüber der Internetseite Eurogamer. Dadurch käme das Produktionsende der Konsole bereits nach vier Jahren. Mit rund 13,36 Millionen verkauften Einheiten (Stand: 30. September 2016) weltweit seit November 2012 gehört die Hardware zu den am schwächsten verkauften Konsolen in der Geschichte des Unternehmens. Zum Vergleich: Der GameCube verkaufte sich 21 Millionen Mal, das Nintendo 64 kam auf 32 Millionen Exemplare und die Nintendo Wii ging über 101 Millionen Mal über die Ladentheke. In der Vergangenheit sind die Verkaufszahlen der Wii U bereits stark eingebrochen.

Bereits in diesem Jahr hat sich Nintendo auf die Zukunft des Unternehmens konzentriert und vor wenigen Wochen mit Nintendo Switch einen neuen Konsolen-Handheld-Hybrid präsentiert, der im März 2017 im Handel erscheinen wird. Am 13. Januar 2017 wird Nintendo im Rahmen eines Events alle wichtigen Informationen zum Launch der Nintendo Switch verraten. Eine Bestätigung für das Ende der Produktion der Wii U gibt es bislang noch nicht. Auf eine Anfrage von Eurogamer wollte das japanische Unternehmen die aufgetauchten Berichte nicht kommentieren.

Quelle: Eurogamer