Wii U: Nintendo dementiert angeblich Produktionsstopp am Freitag

Wie diverse Quellen im Internet berichten, soll Nintendo die Produktion der Wii U-Konsole am kommenden Freitag komplett einstellen. Das geht unter anderem durch Meldungen auf großen US-amerikanischen Seiten hervor. Ob dies tatsächlich der Fall ist, kann nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit gesagt werden. Wie aus einem Statement der japanischen Plattform IT Media hervorgeht, habe Nintendo die Einstellung der Produktion angeblich dementiert. Der Spreche kenne allerdings "nicht alle Details des Artikels.", heißt es. Allerdings entspreche der Produktionsstopp nicht der Wahrheit. Obwohl die Next Gen-Konsole Nintendo Switch bald in den Verkauf gehe, habe dies keine Auswirkungen auf die Produktion der Wii U. Wir können also nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit Entwarnung geben.

Laut Medienberichten habe sich die Wii U-Konsole über 13,3 Millionen Mal verkauft. Zum Vergleich: Sony hat bis 30. September 2016 über 27 Millionen Playstation 4-System an dem Mann bringen können - eine ganze Menge mehr. Mit dem kommenden Release der Nintendo Switch im Jahr 2017 hofft Nintendo, wieder mehr Menschen für Mario, Zelda und Co. erreichen zu können. Allerdings müssen wir uns noch eine Weile gedulden, bis weitere offizielle Details zu Nintendo Switch verkündet werden. Hersteller Nintendo will erst Anfang 2017 näher auf die Features des Geräts eingehen. Bis dahin erhaltet ihr alle relevanten Infos zur Konsole auf unserer umfangreichen [url=nintendo switch]Nintendo-Switch-Themenseite[/url]. Legt ihr euch die Konsole zu? Hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und verratet uns, was ihr von der Idee haltet.

Quelle: IT Media

