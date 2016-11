Whatsapp: Update bringt 72 neue und weitere überarbeitete Emojis

Seit Jahren halten immer wieder neue Emojis Einzug auf die Plattformen von iOS und Android. Mehr und mehr Bildchen werden ausgetauscht, eingebaut und umgearbeitet. Erst vor wenigen Wochen hat Apple die Pistole im Whatsapp-Messenger durch einen Wasserpistole ersetzt und sorgte bei vielen Fans für Unmut. Jetzt erfolgt eine weitere Überarbeitung der wohl bekanntesten Smileys und Symbole auf den weltweiten Smartphones.

Mit iOS 10.2 kommen nicht nur über 70 neue Emojis für den beliebten Messenger auf die Plattform, auch eine ganze Reihe an Überarbeitungen versprechen die Entwickler. Unter anderem gibt es eine Eule, eine Avocado und ein David Bowie-Lookalike. In der Überarbeitung befinden sich vor allem die Symbole für die Weltkugel, Blumen und der Mond in den verschiedenen Phasen. In Zukunft sollen diese realistischer aussehen und sich vom Comic-Look eher entfernen. Das wird an den Farben, 3D-Elementen und Schatten besonders deutlich. Auf dem Twitter-Account von Cabel Sasser lassen sich die Emoji-Unterschiede in einem GIF-Bild sehr gut erkennen.

Derzeit können die neuen Emojis in der Vorab-Version von iOS 10.2 ausprobiert werden. User mit aktueller Live-Firmware haben noch keinen Zugriff auf die Neuerungen und Überarbeitung. Wann iOS 10.2 erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt. Da sich die neue Version aber in der Testphase befindet, kann davon ausgegangen werden, dass die iOS-Geräte in den kommenden Wochen aktualisiert werden können. Weitere Infos zum beliebten Messenger findet ihr auf unserer umfangreichen Whatsapp-Themenseite, die ihr nach einem Klick erreicht.

Das sind die neuen Emojis.- Quelle: blog.emojipedia.org