Wie es in einer offiziellen Mitteilung heißt, werden neue Emojis das Licht der Mobile-Welt erblicken. Vor allem der Messenger-Dienst Whatsapp dürfte davon profitieren, hat das Programm doch mehrere Millionen aktive Nutzer und gilt als populärste Chat-App. Das Unicode Konsortium einigt sich und genehmigt über 55 neue Emojis. Darunter befinden sich Hijab-Emojis und Smileys, die verschiedene Aktivitäten ausführen. Auch die Themen "Stillen", "Frisuren" und "High Five" werden erweitert oder eingeführt. Bei "Hijab-Emojis" handelt es sich um muslimische Smileys und Inhalte, die sich an Muslime richten.

Weiterhin finden sich Smileys mit Monokel, neuen Frisuren, Pflastern oder anderen Elementen in den Liste der Neuzugänge. Überraschend: Wenige Monate, nachdem Apple die Pistole aus der Liste gebannt hat, findet sich jetzt ein Emoji, der verprügelt wurde, unter den genehmigten Exemplaren. Übrigens: Sämtliche Symbole sehen auf den verschiedenen Plattformen unterschiedlich aus, da jedes Unternehmen den Code anders darstellen kann, solange die Grundzüge und die Aussage des Symbols beibehalten wird. Derzeit ist nicht bekannt, wann die neuen Emojis auf Whatsapp und anderen Plattformen verfügbar sein werden. In der Regel vergehen noch einige Monate zwischen der Genehmigung, der Ankündigung und dem Release der Neuzugänge.

Bereits in der Vergangenheit haben immer wieder neue Symbole ihren Weg in die verschiedenen Apps und Plattformen gefunden. Über Neuzugänge entscheidet das Unicode Konsortium, zu dem auch Apple gehört. Mitte 2016 entschied der Konzern, die Pistole aufgrund von Gewaltverherrlichung aus dem Angebot zu entfernen und mit einer Wasserpistole ersetzen. Alle neuen Emojis, die vermutlich 2017 auf die Mobiltelefon kommen, könnt ihr unter unserem Link anschauen. Weitere Infos zum beliebten Messenger findet ihr auf unserer umfangreichen Whatsapp-Themenseite, die ihr nach einem Klick erreicht.

Whatsapp bekommt 56 neue Emojis. Quelle: unicode.org