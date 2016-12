WhatsApp: Siri-Support in iOS-Beta mit Nebeneffekt für Gelesen-Funktion

Das WhatsApp-Team schraubt weiter an neuen Funktionen für den beliebten Smartphone-Messenger. Derzeit testen die Entwickler ein Feature, das sich vorrangig an iOS-Anwender richtet. Wie der in der Regel gut informierte Twitter-Account WABetaInfo berichtet, lassen sich über WhatsApp empfangene Nachrichten künftig vom Sprachassistenten Siri vorlesen. Mit einem Sprachbefehl sollen Anwender außerdem die Möglichkeit erhalten, auf die Nachricht zu antworten. Das entsprechende Feature lässt WhatsApp derzeit in der Beta 2.17.1.709 für iOS testen. Zu welchem Zeitpunkt die Funktion für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht, ist bislang nicht bekannt.

WABetaInfo berichtet weiter, dass die Siri-Funktion einen netten Nebeneffekt mitbringt: Die von Siri vorgelesenen WhatsApp-Nachrichten werden nicht als gelesen markiert. Denn offenbar färben sich die Häkchen in der aktuellen Beta-Version beim Absender nicht blau, wenn der Empfänger sich die Nachricht von Siri vorlesen lässt. Der Gelesen-Status lässt sich somit austricksen. Ob das für die finale Version so bleibt, wird sich zeigen müssen. Die Ende 2014 eingeführte Gelesen-Funktion stieß nicht bei jedem WhatsApp-Anwender auf Zuspruch. Immerhin erhalten Nutzer in den Einstellungen von WhatsApp die Möglichkeit, die Lesebestätigung zu deaktivieren. Diese Option schaltet die Gelesen-Funktion allerdings global ab: Sowohl der Empfänger als auch der Absender sehen nicht, ob die Nachricht vom jeweils Gegenüber gelesen wurde.

Quelle: WABetaInfo