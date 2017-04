WhatsApp: Siri liest jetzt Nachrichten vor - Feature noch mit Problemen

WhatsApp spielt das Update 2.17.20 für iOS-Geräte auf. Dem Changelog zur Aktualisierung lässt sich entnehmen, dass die Entwickler den Siri-Support erweitert haben. "Siri kann dir jetzt deine neuesten Nachrichten vorlesen", teilen die WhatsApp-Entwickler in den Patchnotizen mit. Allerdings funktioniert das Feature bislang nur in der Theorie. Denn in der Praxis verweigert Siri das Vorlesen aktueller WhatsApp-Nachrichten noch.

Trotz notwendiger iOS-Version (10.3+) und freigegebener Rechte liefert die Sprachassistentin unter iOS derzeit nur Fehlermeldungen, wenn der Anwender seine neuen Mitteilungen vorgelesen haben will. Mit dem Befehl "bitte lies mir meine letzte WhatsApp-Nachricht vor" versucht Siri zwar, sich mit dem Messenger zu verbinden. Danach folgt allerdings die Fehlermeldung: "Wir haben ein Problem. Kannst du es bitte noch einmal versuchen?"

Gründe für das aktuelle Problem liegen nicht vor. Mit englischen Spracheinstellungen scheint die Vorlesefunktion unter Siri reibungslos zu funktionieren. Womöglich hapert es derzeit serverseitig; das Problem dürfte in den nächsten Tagen behoben werden. Dem zum Update 2.17.20 veröffentlichten Changelog lässt sich außerdem entnehmen, dass die Aktualisierung "optische Verbesserungen im Anrufe-Reiter, dem Kontaktinfo- und Gruppeninfo-Bildschirm" vornimmt. Im Menüpunkt "Meine Statusmeldungen" lassen sich fortan mehrere Meldungen gleichzeitig weiterleiten und löschen. Als neue Sprache ist Persisch hinzugekommen. Das Update bezieht ihr wie gewohnt aus dem App Store.

