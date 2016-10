Whatsapp: Umfangreiches Update bringt massig neue Features

Whatsapp, der beliebte Messenger, der zur Facebook gehört, hat ein umfangreiches Update spendiert bekommen. Die Entwickler haben sich allem Anschein nach an Snapchat orientiert und verpassen dem beliebten Programm zahlreiche Funktionen. So ist es ab sofort möglich, Bilder und Fotos mit Malereien zu verzieren oder Smileys, Emojis und Symbole darauf zu platzieren. Außerdem hat sich das Aussehen der Chatleiste leicht verändert und neue Schaltflächen bekommen.

Die Sticker lassen sich mit dem Plus-Symbol am unteren Bildschirmrand hinzufügen. Dazu wählt man die Schaltfläche aus, fügt ein Foto hinzu und platziert anschließend die Sticker an der gewünschten Position. Um mit dem Finger zu malen, öffnet man die Option am oberen Bildschirmrand und kann seiner Kreativität anschließend freien Lauf lassen. Neu ist auch der Selfie-Blitz: Allerdings ist dafür keine Hardware in Form eines richtigen Kamerablitzes notwendig. So hellt sich der Bildschirm beim Schnappschuss kurz auf, wenn der Auslöser betätigt wird.

Weitere neue Funktionen in Whatsapp

Das Weiterleiten von Nachrichten an mehrere Chats gleichzeitig ist nun freigeschaltet

Erhält man einen Anruf via Whatsapp, kann dieser auch über den Sperrbildschirm angenommen werden, ähnlich einem richtigen Anruf. Die App muss dazu nicht separat geöffnet werden

Im Chat-Verlauf gibt es eine Schaltfläche für schnelles Weiterleiten von Inhalten, Chats und Bildern

Wird ein Foto augenommen, kann durch einen Doppeltipp zwischen Rear- und Front-Cam umgeschaltet werden

Eine neue Funktion lässt den Anwender schneller zwischen Chats hin und herspringen. Dazu werden neue Nachrichten besser gefiltert und angezeigt

Neue Emojis: Homosexuelle Pärchen (mit und ohne Kind)

Ein Update ist auch für die Desktop-Version von Whatsapp geplant. Neuigkeiten, Berichte, News und weitere Inhalte zum beliebten Messenger findet ihr wie gewohnt auf unserer Whatsapp-Themenseite. Das Update für Whatsapp steht ab sofort für iOS und Android zum Download bereit.