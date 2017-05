WhatsApp mit neuer Funktion: Chat-Favoriten ganz oben anpinnen

WhatsApp führt eine neue Funktion ein: das Anpinnen von Chats. Beta-Tester können das neue Feature derzeit in der Messenger-Version ab 2.17.162 für Android ausprobieren. Dabei funktioniert das Anpinnen von Chats kinderleicht. Wechselt dafür zunächst in die Nachrichtenübersicht und haltet den anzupinnenden Chat länger gedrückt. Über das Kontextmenü wählt ihr schließlich die Stecknadel aus - und pinnt den Chat dadurch oben an. Bis zu drei Chats lassen sich in der Nachrichtenübersicht ganz oben anpinnen. Der Versuch, mehr als drei Chats anheften zu wollen, bringt eine kleine Fehlermeldung aufs Display. Auf Wunsch lassen sich die Chats auch wieder abpinnen.

Mit der neuen Funktion sorgen die Entwickler vor allem für mehr Übersicht in ihrem Messenger - Anwender mit vielen Kontakten dürfte das freuen. Wurde bislang stets der jeweils aktuelle Chat ganz oben angezeigt, lassen sich dort nun per Knopfdruck die Favoriten unterbringen. Noch ist unklar, zu welchem Zeitpunkt WhatsApp das Update mit der neuen Funktion für die Öffentlichkeit ausrollt. Sollten die derzeitigen Beta-Tests fehlerlos verlaufen, dürfte mit einer baldigen Veröffentlichung der Aktualisierung zu rechnen sein. Sobald uns weitere Infos - auch zum iOS-Update - erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer WhatsApp-Themenseite.

Aktuell arbeiten die Entwickler von WhatsApp auch an einer Funktion, mit der sich bereits verschickte Nachrichten wieder löschen lassen - sowohl beim Versender als auch Empfänger. Ein Termin für das Feature existiert bislang nicht. Derzeit befindet sich es noch in den Beta-Tests, wie WABetaInfo auf Twitter berichtet.

Quelle: Android Police