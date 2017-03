Noch in dieser Woche soll sich der alte WhatsApp-Status wieder verwenden lassen, berichtet die Webseite India Today unter Berufung auf Infos von Techcrunch. Demnach dürfen alle Anwender des populären Smartphone-Messengers die beliebte Funktion in Kürze wieder nutzen. Die dafür notwendigen Updates sollen demnächst veröffentlicht werden. Zunächst soll die Aktualisierung für Android als Download bereitstehen, wenig später auch für iOS. Konkrete Termine sind bislang zwar nicht bekannt. Allzu lange müssen sich Nutzer aber wohl nicht mehr gedulden. Unsere Themenseite zu WhatsApp wird euch über den Termin informieren, sobald dieser feststeht.

WhatsApp bringt die alte Status-Zeile aufgrund vieler Nutzerproteste zurück in den Messenger. Die Entwickler reagierten schnell und flochten die Ur-Funktion bereits in die aktuellen Beta-Versionen ein. Die auf 139 Zeichen beschränkte Status-Funktion ruft ihr in WhatsApp über die Profil-Option in den Einstellungen auf. Wie gewohnt lassen sich dort wahlweise eigene Angaben eintippen oder vorgefertigte Nachrichten - etwa "Akku fast leer" oder "Beim Lernen" - auswählen. Welchen Status ihr hinterlegt habt, ist für Nutzer aus eurer Kontaktliste sichtbar.

Die alte, auf 139 Zeichen begrenzte Statusanzeige musste einer überarbeiteten Statusfunktion weichen. Die vor wenigen Wochen eingeführte Status-Aktualisierung gibt Anwendern die Möglichkeit, Einträge mit einer zeitlich begrenzten Dauer zu posten, darunter Fotos, Videos und Gifs. Nach 24 Stunden verschwinden die Status-Postings wieder - die Funktion erinnert an Snapchat. In wenigen Tagen dürfen sich Anwender dann entscheiden, welche der beiden Status-Features sie nutzen - und favorisieren.

