Westworld: ​Neuer Trailer zur HBO-Serie mit Fragen zu künstlicher Intelligenz

13.10.2016 um 13:15 Uhr Ein neuer Trailer zur HBO-Serie Westworld wirft große Fragen zum Umgang mit künstlicher Intelligenz auf - und zeigt einige neue Szenen (hier ist natürlich Vorsicht vor kleineren Spoilern geboten). Westworld erzählt von einem Vergnügungspark mit Wild-West-Setting, in dem die Besucher sich so richtig austoben können. Zur Verfügung stehen ihnen dafür Roboter-Komparsen, an denen sich die Gäste mitunter auch vergehen. In diesem Video sprechen die Macher der Serie und einige der Westworld-Schauspieler über die möglichen Konsequenzen dieses Verhaltens und diskutieren über Parallelen zwischen Serie und realer Welt. Westworld läuft seit dem 2. Oktober wöchentlich im US-Fernsehen bei HBO und ist hierzulande auf Sky zu sehen.

Mehr zu Westworld (Serie) findet ihr auf unserer Themenseite.