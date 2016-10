Westworld: Charakter-Trailer zu Maeve aus der HBO-Serie

18.10.2016 um 14:15 Uhr Was ist real? Diese Frage wirft das neueste Trailer-Video zur HBO-Serie Westworld auf. Der Clip zeigt einige Szenen des Charakters Maeve Millay (gespielt von Thandie Newton. Maeve ist einer der "Hosts" im titelgebenden Vergnügungspark, in dem Besucher sich in einem Wilder Westen-Setting austoben können - unterstützt durch die Hosts. Die erste Staffel von Westworld läuft seit dem 2. Oktober im US-Fernsehen auf HBO und ist hierzulande bei Sky zu sehen.

Mehr zu Westworld (Serie) findet ihr auf unserer Themenseite.