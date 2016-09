Westworld: Kommende Serienadaption mit neuem Teaser "Chaos"

Der US-Sender HBO wird in wenigen Wochen die erste Folge des Sci-Fi-Dramas Westworld ausstrahlen. Zum Start der Serie am 02. Oktober 2016 hat das Unternehmen nun einen neuen Teaser mit dem Namen "Chaos" veröffentlicht. Bei Westworld handelt es sich um eine Serienadaption des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1973, basierend auf der Buchvorlage von Michael Crichton (Jurassic Park, Emergency Room). Die Geschichte spielte in einem futuristischen Vergnügungspark, in dem ein Vorfall dafür sorgte, dass die Roboter eine Fehlfunktion erleiden und die Besucher des Parks angreifen.

In der kommenden Serie wird die Rolle des Parkbesitzers, Dr. Robert Ford, von Schauspieler Anthony Hopkins übernommen. Neben ihm werden folgende Schauspieler zum Einsatz kommen: Ed Harris, Evan Rachel Wood, James Marsden, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Rodrigo Santoro, Shannon Woodward und Sidse Babett Knudsen. Die Roboter des Parks werden von Newton, Marsden und Wood gespielt - können jedoch sterben und mit neuen Identitäten zurückkehren.

Hinter der Kamera sind Jonathan Nolan (Person of Interest) und seine Ehefrau Lisa Joy für das Drehbuch von Westworld verantwortlich. Als Executive Producer gehören J.J. Abrams, Jerry Weintraub und Bryan Burk zum Teil des Kreativteams. Weitere Meldungen und Videos zu Westworld findet Ihr auf unserer Themenseite.