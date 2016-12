Westworld - Video: ​nach dem Finale - Showrunner Nolan über Regie-Tricks & Staffel 2

09.12.2016 um 13:15 Uhr Jonathan Nolan, Showrunner von Westworld, spricht in diesem Video über einige Aspekte der 1. Staffel und gibt kleine Ausblicke auf Season 2. Achtung: Der Clip enthält Spoiler zur ersten Staffel. Nolan, der auch bei einigen Westworld-Folgen der ersten Staffel Regie führte, erklärt beispielsweise einige Tricks der Macher. In der finalen Szene von Maeve beispielsweise verwendete das Team zunächst eine Steadycam - wechselte jedoch auf eine Handkamera um den Zeitpunkt zu verdeutlichen, an dem Maeve ihre erste eigene Entscheidung trifft.

Mehr zu Westworld findet ihr auf unserer Themenseite.