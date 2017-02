Werk ohne Autor: Erster Trailer vom Drama des Oscar-Preisträgers Florian Henckel von Donnersmarck

02.02.2017 um 14:21 Uhr Für sein Debüt "Das Leben der Anderen" bekam von Donnersmarck 2007 einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Nun ist der gefeierte Regisseur mit einem packenden Drama zurück. An der Seite von Tom Schilling ("Oh Boy") spielen Sebastian Koch ("Das Leben der Anderen") und Paula Beer ("Frantz") die Hauptrollen in der tragische Familiengeschichte, die gleichzeitig eine Hommage an die befreiende Kraft der Kunst ist.

