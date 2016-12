Werewolves Within: Gruseliges VR-Partyspiel ist erschienen - Wer ist der Werwolf?

Das Virtual-Reality-Spiel Werewolves Within ist ab sofort für Oculus Rift, Playstation VR und HTC Vive verfügbar. Damit dürft ihr mit euren Freunden - auch plattformübergreifend - herausfinden, wer in der Gruppe der Werwolf ist.

Werewolves Within lehnt sich dabei an klassische Gesellschaftsspiele an und bietet mit verdeckten Rollen und sozialen Schlussfolgerungen eine spaßige Partyspiel-Erfahrung. Ihr seid ein Bürger der Stadt Galgenstein und ihr wisst genau, dass sich Werwölfe unter euch befinden. Doch wer ist einer und wer nicht? Ihr müsst den bösen Wolf enttarnen.

Dazu befragen sich die fünf bis acht Spieler gegenseitig, um Hinweise zu finden. Ihr stellt das persönliche Urteilsvermögen jedes einzelnen auf die Probe, um schließlich am Ende in der Gruppe für eine Person abzustimmen, von der ihr glaubt, dass sie der Werwolf ist. Da die Spieler auch andere Spezialrollen verkörpern können, soll sich keine Partie wie die andere spielen.

Zum Einsatz kommt Red Storms besondere Technologie für VR-Avatare, die auf Tonfallanalyse und emphatischen Emotionen basierende Animationen bietet. Werewolves Within zeigt also das reale Handeln des Spielers sowie seine Körpersprache, welche über seinen Charakter im Spiel dargestellt werden. Zudem könnt ihr eine Vielzahl natürlicher Gesten nutzen, was das Spielerlebnis noch weiter verstärken wird.

Möchtet ihr auch herausfinden, wer der Wolf ist, dann könnt ihr euch Werwolves Within ab jetzt für HTC Vive, Oculus Rift oder Playstation VR zulegen.