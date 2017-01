Wer schon immer den Mond anheulen und sich Flöhe aus dem Fell kratzen wollte, der bekommt mit dem neu angekündigten Computerspiel Werewolf: The Apocalypse die Gelegenheit dazu.

Das Spiel, welches auf dem Pen & Paper Rollenspiel aus der "World of Darkness"-Reihe basiert, wird aktuell von Cyanide (Styx: Master of Shadows) entwickelt. Focus Home Interactive übernimmt den Vertrieb. Viel ist bisher noch nicht zum Spiel bekannt. Ihr werdet in die Rolle eines Werwolfs schlüpfen, der sich im Namen der Natur gegen eine übernatürliche Verderbnis zur Wehr setzt, welche die Apokalypse herbeiführen könnte.

In welchem Genre das Spiel angesiedelt sein wird und für welche Plattformen genau es erscheinen soll, ist momentan nicht bekannt. Es ist nur die Rede von PC und Konsolen. Tobias Sjögren, CEO des Verlags White Wolf, die das Pen & Paper Spiel vertreiben, zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit mit Focus Home Interactive und Cyanide. Gemeinsam will man eine düstere und spannende Geschichte erzählen und das wilde Szenario von Werewolf erkunden.

Cédric Lagarrigue, President of Focus Home Interactive, freut sich darauf, mit White Wolf am Spiel zu arbeiten. Man ist begeistert davon, eine Geschichte in der düsteren "World of Darkness" erzählen zu können. Cyanide, welche sich um die Umsetzung des Spiels kümmern, sollen voll und ganz hinter dem Szenario stehen. Man glaubt, dass das Entwicklerstudio ein Spiel erschaffen kann, das sowohl Fans der "World of Darkness" als auch Neueinsteiger in dieses Szenario begeistern wird. Ein Erscheinungstermin für Werewolf: The Apocalypse steht momentan noch nicht fest.

Weitere Details sollen zum Event "le What's Next de Focus" bekannt gegeben werden, welches am 1. und 2. Februar in Paris stattfindet.

Quelle: DualShockers