Mit Werewolf: The Apocalypse - The Official Video Game soll 2018 eine große Welle an Videospielen, TV-Serien und Events zur World of Darkness von Pen&Paper-Verlag White Wolf Entertainment losgetreten werden. Dazu gehört auch das Vampire: The Masquerade-Franchise, das in der Vergangenheit am PC mit Redemption und Bloodlines große Erfolge feierte. Werewolf: The Apocalypse soll wie die Blutsauger-Ahnen ein klassisches Rollenspiel mit Charakterwerten werden - entwickelt wird es von Cyanide. Doch statt im französischen Stammstudio entsteht der Titel beim irischen Dublin-Ableger des Pariser Unternehmens, das aktuell unter anderem an Styx: Shards of Darkness und Call of Cthulhu arbeitet. Bislang gibt es noch nicht einmal einen Screenshot, dafür aber mehrere Artworks:





Weitere Werewolf-Informationen waren im Interview rar gesät, immerhin äußerte sich White-Wolf-Chef Tobias Sjögren aber zum Szenario. Demnach wird euch das RPG in die Rolle eines Werwolfs in dem Gebiet der USA und Kanada stecken. Der Beschreibung nach sollen die Levels viele ländliche Gebiete umfassen. Da die sogenannten Garou als Werwolf-Krieger die Errungenschaften der modernen Welt verachten und stattdessen die Natur vor der Ausbeutung und Verschmutzung durch Menschen schützen, dürften Trips in die dichten Wälder des nordamerikanischen Kontinents auf dem Plan stehen.

Vampire: The Masquerade (im Bild: Bloodlines) gehört auch zur World of Darkness von White Wolf Entertainment. Quelle: Youtube Als Garou seid ihr in Werewolf: The Apocalpyse damit beschäftigt, die den Werwölfen ureigene Wut mit eurem logischen Verstand im Gleichgewicht zu halten und den blinden Zorn eures Spielcharakters nur zu bestimmten Zeitpunkten zu entfesseln, etwa im Kampf mit Zähnen und Klauen. Beim Regelsystem nutzt man die neue fünfte Edition der Pen&Paper-Vorlage, die aktuell noch nicht verfügbar ist. Wie das Kampfsystem funktioniert oder welche Art von moralischen Entscheidungen man als Spieler treffen wird, ist allerdings noch unklar; die Entwicklung steht ganz am Anfang, Werewolf: The Apocalypse wird nicht vor 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht.

Unklar ist nebenbei weiterhin, ob White Wolf daneben für ein Vampire: The Masquerade-Sequel mit Rollenspiel-Entwickler Obsidian Entertainment kooperiert. Entsprechende Gerüchte wollte CEO Tobias Sjögren im Interview nicht kommentieren. Allerdings scheint eine Videospiel-Fortsetzung sehr wahrscheinlich angesichts der Tatsache, dass das nunmehr zu Paradox gehörende Unternehmen White Wolf die World of Darkness zusammen mit dem Release der 5. Edition des Werewolf-Regelwerks auch in anderen Medien als dem klassischen Pen&Paper-Geschäft ganz groß rausbringen will.