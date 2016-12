In der letzten Woche haben wir euch bereits zahlreiche Geschenkideen aus dem Hardwarebereich für Gamer ab 200 Euro präsentiert. Nun widmen wir uns Geschenken ab fünf Euro, die auch als kleineres Präsent für einen PC-Spieler dienen können, sowie einigen mittelpreisigen Produkten zwischen 100 und 200 Euro.





Naturgemäß sind viele der Geschenke aus dem Peripheriebereich, aber auch Laufwerke, Monitore und Soundzubehör sind dabei, ebenso einige Grafikkarten. Die Ideen für Weihnachtsgeschenke haben wir in drei Preisklassen eingeteilt, die letzte Preisklasse (100 bis 200 Euro) wiederum nach Peripherie und Hardware getrennt. Wir starten mit Vorschlägen ab fünf und bis 50 Euro.

Geschenke von 5 bis 50 Euro

Der Preisbereich bis 50 Euro hat schon sehr viel zu bieten. Beginnen wir beim günstigsten Geschenk: es gibt schon ab fünf Euro gute Mauspads, die dafür sorgen können, dass die Maus angenehmer gleitet und zuverlässiger reagiert. Die Auswahl ist riesig, ebenso gibt es verschiedene Größen. Wer seine Maus eher empfindlich einstellt, also nicht weit bewegen muss, um über den kompletten Bildschirm zu wandern, kann ein kleines Mauspad nehmen - wer mehr Raum braucht, nimmt ein größeres Mauspad. Beim Material spielt der Geschmack eine Rolle: es gibt flexible und starre Pads, auch die Dicke der Mauspads variiert. Den Klassiker QcK von SteelSeries aus Stoff gibt es in vielen Varianten ab 25 mal 21 Zentimeter Fläche und ab einer Dicke von zwei Millimetern, das Ganze für einen Preis ab etwa 10 Euro, teilweise sogar darunter. Unter 10 Euro ist auch das Stoffmauspad Sharkoon Shark Zone P40 zu empfehlen (35,5 mal 25,5 Zentimeter, 2,5 Millimeter dick). Für etwa 20 Euro bekommt ihr das starre Kunststoff-Mauspad Razer Sphex (32 mal 23 Zentimeter).

Lioncast LM20 Quelle: Lioncast Zum Mauspads passen natürlich Mäuse - und hier gibt es massenhaft Auswahl auch unter 50 Euro. Als Beispiele haben wir drei Mäuse herausgesucht, die durch anpassbare dpi-Werte je nach eigener Vorliebe auf die gewünschte Empfindlichkeit eingestellt werden können - für eine Gamingmaus sollte dies an sich ohnehin selbstverständlich sein. Zum einen haben wir die Tt eSPORTS Talon für 20 Euro herausgepickt (auch inklusive Mauspad für 25 Euro zu haben), zum anderen für gute 40 Euro die Gigabyte M8000X Ghost, und als dritten Vorschlag die Lioncast Gaming Mouse LM20 für ebenfalls etwa 40 Euro. Weiter geht es mit zwei weiteren Eingabegeräten, und zwar zwei Gamepads. Dem Xbox 360 wireless Controller für Windows liegt ein USB-Empfänger dabei. Er kostet 40 Euro, als Batterien sind zwei Batterien oder Akkus im Mignonformat (AA) nötig - wer nicht unbedingt auf den neueren Xbox One Controller setzen will, kann also zugreifen. Wer auch bereit ist, per Kabel zu spielen, der kann die kabelgebundene Version des Xbox 360 Controllers ab 30 Euro bekommen, oder als Alternative auch das Logitech F310 (ab 25 Euro).

Sharkoon Skiller PRO Quelle: Sharkoon Tastaturen dürfen im Preissektor bis 50 Euro auch nicht fehlen - hier wäre zum Beispiel die Sharkoon Skiller Pro für 30 Euro zu nennen, oder auch die Genius Scorpion K5, die schon ab 20 Euro zu haben ist. 50 Euro kostet wiederum das Asus Cerberus Keyboard. Alle drei Tastaturen bieten übrigens beleuchtete Tasten. Der Sound ist bei Spielen auch nicht unwichtig - unter 50 Euro bekommt man zwar keine klangliche Offenbarung, aber für 40 bis 45 Euro wird man mit einem 2.1-Set wie dem Hercules 2.1 Slim oder dem Logitech Z333 durchaus seinen Spaß haben. Vielleicht braucht eure Hardware ja auch eine neue Heimat? Für diesen Fall bekommt ihr recht günstige Gehäuse, die trotzdem alles Wichtige bieten, für ihren Preis eine annehmbare Qualität bieten und auch für Gaminghardware gut durchdacht sind. Zum Beispiel bieten die Sharkoon VG5-Reihe ab 35 Euro oder das SilverStone Precision PS13 für 45 Euro genug Platz auch für Grafikkarten über 30 Zentimeter Länge, CPU-Kühlern bis 16 beziehungsweise 16,2 Zentimetern Höhe. Auch USB 3.0 Ports und ein Lüfter (beim Gehäuse von Sharkoon sogar drei Stück) sind vorhanden.

Geschenke von 50 bis 100 Euro

Alle bisher schon behandelten Produktkategorien - bis auf die Mauspads- finden sich auch eine Preisklasse höher als Geschenktipps. Drei Produkttypen, um die wir uns zuerst kümmern wollen, kommen aber nun hinzu: SSD, Festplatten und Headsets.

ADATA SP550 (mit diversen Kapazitäten erhältlich) Quelle: ADATA Beginnen wir mit den SSDs: die auf Speicherchips basierenden Datenträger sind wie Festplatten in einem PC nutzbar, arbeiten aber vor allem dank im Gegensatz zu Festplatten fehlender mechanischer Bauteile beim Datenzugriff deutlich schneller. Die Ladezeiten verkürzen sich, so das vor allem kleinere Programme oder Ordner sich blitzschnell öffnen. Ab 65 Euro bekommt ihr SSDs mit 240 oder 256 Gigabyte Speicherplatz, was für Windows, alle eure Anwendungsprogramme und viele Mediendaten völlig ausreicht, auch das ein oder andere Spiel wird Platz finden. Beispiele für passende SSDs: die Crucial BX200 oder auch die ADATA Premier S550 kosten ab 70 Euro und bieten 240 Gigabyte Kapazität. Wem Kapazität wiederum wichtiger als Geschwindigkeit ist, für den dienen Festplatten als ideales Datengrab. Die Toshiba DT01ACA gibt es zum Beispiel mit 1000, 2000 oder 3000 Gigabyte Speicherplatz zu Preisen zwischen etwa 50 bis 90 Euro, ähnlich sieht es bei der Seagate Desktop HDD (hier die 1000-GB-Version) und bei den Western Digital Blue-Modellen aus. Als nächstes kommen wir zu Headsets - hier sei erwähnt, dass bezogen auf das Preis-Leistungs-Verhältnis eine selber zusammengestellte Kombination aus Kopfhörer und Ansteckmikrofon besser dasteht. USB-Headsets bieten allerdings einen Vorteil: sie haben einen eigenen Soundchip, der bei vielen Headsets auch für Surroundsound sorgt, so dass keine entsprechende Soundkarte mehr nötig ist - so auch beim Plantronics RIG Surround für 65 Euro, dem Kingston Hyper X Cloud II für 70 Euro oder dem etwa 90 Euro teuren Corsair VOID USB Dolby 7.1.

Corsair Scimitar RGB, auch komplett in schwarz zu haben. Quelle: Corsair Im Bereich der Gaming-Mäuse gibt es über 50 Euro viel Auswahl - eine beliebte eher puristisch ausgestattete Maus ist die Razer Death Adder Chroma für 70 Euro. Für 10 Euro weniger gibt es die ebenfalls empfehlenswerte Zowie ZA11. Wer gerne viele Befehle auf seitlich platzierte Tasten legen will, der wünscht sich zum Beispiel die Corsair Scimitar RGB, die 12 seitlich und dabei ähnlich wie bei einem Nummernpad angeordnete Tasten bietet - Kostenpunkt: 90 Euro. Bei Tastaturen bekommt ihr unter 100 Euro die ersten Modelle mit mechanischen Tasten - eine Beleuchtung der Tasten ist hierbei etwas aufwendiger umzusetzen, aber die Logitech G610 Orion oder die Tt eSPORTS Poseidon Z illuminated (beide ab 80 Euro) bieten dieses Feature. Zwar ohne mechanische, aber mit vielen Multimedia-Tasten, die zum Teil auch frei programmierbar sind, wäre noch die Genius Manticore zu nennen, welche ab etwa 60 Euro unter dem Weihnachtsbaum liegt.

AeroCool XPredator X3 (auch in Schwarz-Rot oder Weiß-Schwarz erhältlich) Quelle: AeroCool Deutlich mehr Platz unter dem Weihnachtsbaum würde ein neues Gehäuse einnehmen - für einem Preis von bis zu 100 Euro bekommt ihr entsprechend schon sehr gute Gehäuse, so wie zum Beispiel das schlichte, aber sehr beliebte Corsair Carbide R200 für 60 Euro, oder mit monolithartigem Äußerem das schallgedämmte Nanoxia Deep Silence 3 für 70 Euro. Ebenfalls schallgedämmt ist das Fractal Design Define S für 75 Euro, welches zwar kein Schacht für ein optisches Laufwerk bietet, dafür aber auch nur 45 Zentimeter hoch ist. Für Freunde einer aggressiveren Optik bietet sich das AeroCool X3 Predator an (ab 90 Euro). In der letzten Woche haben wir unter anderem auch ein CPU-Aufrüstpaket für Übertakter genannt - zum Übertakten empfiehlt sich natürlich ein guter CPU-Kühler, und auch wenn ein solcher Kühler nicht über 50 Euro kosten muss, haben wir vier besonders starke, teurere Modelle herausgesucht: der be quiet! Dark Rock 3 sowie der EKL Alpenföhn Olymp kosten jeweils knapp 60 Euro, der optisch sehr auffällige Cooler Master V8 Version 2 gute 80 Euro. Farblich nicht jedermanns Geschmack, aber mit einer Top-Leistung: der 85 Euro teure Noctua NH-D15. Für eine gute Untermalung von Games per Sound sorgen Boxensysteme wie das Genius SP-HF1800A für 75 Euro oder das Edifier C2X 2.1 für 90 Euro. Weniger brachial im Bassbereich, aber dafür mit mehr Klangdetails als bei gleichteuren 2.1-Lautsprechersets sind auch 2.0-Boxenpaare eine gute Idee - zum Beispiel das Microlab B 77 für 70 Euro oder das Hercules XPS 2.0 80 für knappe 100 Euro. Last but not Least: mit dem passenden USB-Adapter sind die Controller für die Xbox One auch mit dem PC kompatibel - für 60 Euro bekommt ihr einen solchen Controller inklusive des ansonsten etwa 20 Euro teuren USB-Empfängers und spart gegenüber dem Einzelkauf ein paar Euro. Auf der nächsten Seite geht es weiter mit unseren Geschenkideen von 100 bis 200 Euro.

Von Antonio Funes

Autor

10.12.2016 um 11:00 Uhr Eigenen Artikel schreiben