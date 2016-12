Weihnachts-Wicheln: Reddit-Nutzerin bekam Zelda-Post von Bill Gates

Vor wenigen Tagen schrieb Nutzerin Aerrix in einem Reddit-Forum, dass sie in diesem Jahr das Secret Santa-Event gewonnen habe. Die Internetseite Reddit veranstaltet jährlich ein klassisches Wichteln zu Weihnachten, bei dem sich User mit ihren Interessen anmelden und anschließend einem anderen Nutzer zugeteilt werden, dem sie dann ein Weihnachtsgeschenk machen dürfen - und umgekehrt. Aerrix hat ihr Paket nicht von irgendeinem Fremden aus dem Internet erhalten, sondern von Microsoft-Gründer Bill Gates - der aktuell reichsten Person der Welt. Die Reddit-Nutzerin ist ein großer Fan von Nintendo und hat von Bill Gates viele verschiedene Dinge aus dem Bereich Gaming geschenkt bekommen. Neben einer Xbox One S darf sich Aerrix über die derzeit schwer erhältliche NES Classic Edition von Nintendo freuen. Und auch der Hund wurde mit kleinen Zelda-Schuhen beschenkt. Eine Bildergalerie aller Geschenke wurde auf Imgur veröffentlicht.



Bill Gates nimmt seit mehreren Jahren am Secret Santa-Event von Reddit teil und macht damit jedes Jahr einem Reddit-Nutzer eine Freude. Seine Geschenke basieren dabei immer auf den angegeben Vorlieben der Person, die sich ebenfalls für das Wichteln angemeldet hat. Darüber hinaus macht der Microsoft-Gründer eine Spende im Namen des Reddit-Nutzers an eine gewählte Organisation für den guten Zweck. Gegenüber der Internetseite IGN hat bereits ein Sprecher von Bill Gates bestätigt, dass dieses Paket tatsächlich echt ist und vom Microsoft-Gründer stammt.

Quelle: Kotaku